Neues Gesetz bei Überweisungen ab 9. Oktober: Millionen Bankkunden droht Konto-Kündigung

Profilbild von Blasius Kawalkowski Blasius Kawalkowski
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Ab dem 9. Oktober verändert sich etwas bei Überweisungen. Das will ein neues Gesetz der EU. Neben einer Überweisung in Echtzeit (10 Sekunden) kommt ein Ampel-System, das Bankkunden warnen oder grünes Licht geben soll. Doch Sparkassen und Banken drohen nun mit Konto-Kündigung. Was ist da los?
Neues Gesetz bei Überweisung ab 2025: Das sollten alle Bank-Kunden wissen
Neues Gesetz bei Überweisungen ab 9. Oktober: Millionen Bankkunden droht Konto-KündigungBildquelle: Blasius Kawalkowski / inside digital
  • Teilen

Im Oktober verändert sich die Überweisung grundlegend. Ein neues Gesetz sorgt dafür, dass zwei Dinge anders werden. Einerseits müssen Banken und Sparkassen ihren Kunden die Echtzeit-Überweisung anbieten. Innerhalb von 10 Sekunden ist überwiesenes Geld dann auf dem Konto des Empfängers. So funktioniert das Ganze. Andererseits kommt ein Ampel-System, das wir in einem Sonderartikel erklären. Doch offenbar ist das zu verwirrend für viele Banken und Sparkassen, weshalb man Kunden nun mit Konto-Kündigung droht.

Überweisungen bekommen Ampel-System und Banken drohen Kunden

Ab dem 9. Oktober müssen alle Banken und Sparkassen bei Überweisungen einen Abgleich der IBAN mit dem Namen des Zahlungsempfängers vornehmen. Empfängerüberprüfung heißt das Ganze, erklärt die BaFin. Stimmen IBAN und Empfänger nicht überein, wird man sofort darauf aufmerksam gemacht. Und das, bevor man das Geld an eine andere Person oder ein Unternehmen abschickt. Das soll denjenigen, der die Überweisung vornimmt, auf eventuelle Fehler oder einen möglichen Betrug aufmerksam machen. Das heißt auch: Finanzinstitute müssen bei jeder Überweisung prüfen, ob die IBAN zum Kontoinhaber passt. Das bereitet Sparkassen und Volksbanken offenbar Kopfschmerzen.

→ Der große Girokonto-Check: Nur diese 10 von 661 Konten sind kostenlos

Denn sie wissen offenbar nicht, ob sie das Okay ihrer Kundschaft einholen müssen. Manche Sparkassen und Volksbanken machen Druck: Auf ihren Internetseiten erscheint der Hinweis, man möge die Infos „sorgfältig“ lesen und dann bitte flott zustimmen. Ansonsten „können wir die Geschäftsbeziehung leider nicht wie gewohnt fortführen“, heißt es. Kündigung inklusive. Die Privatbanken sehen das entspannter. Laut Handelsblatt winkt etwa die Deutsche Bank ab: Zustimmung? Überflüssig. Verbraucherschützer pflichten bei, schließlich sei das eine Pflichtänderung per Gesetz. Kündigungsdrohungen seien reine Panikmache. Die Genossenschaftsverbände der Banken wiederum halten dagegen.

Was müssen Kunden befürchten?

Für Kunden heißt das: tief durchatmen. Wer nicht sofort klickt, muss kaum befürchten, dass die Bank gleich das Konto dichtmacht. Wahrscheinlicher ist, dass Sparkassen und Volksbanken nach der abgelaufenen Frist noch einmal daran erinnern, zuzustimmen. Per Anruf, oder beim Geldabheben am Geldautomaten, wie es in der Vergangenheit schon bei anderen Angelegenheiten der Fall war. Ansonsten: Einfach zustimmen. Denn: Von den neuen Regeln bei Überweisungen profitieren vor allem Kunden.

Bargeld: Euroscheine im Briefumschlag
Jetzt weiterlesen
Bargeld zu Hause aufbewahren: Zwei Dinge, die viele nicht wissen

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Phishing
Finanzen und Versicherungen
Kann jeden treffen: Stiftung Warentest verrät, wie du dein Geld zurückholst
Hände die einen Heizkörper berühren
Strom und Energie
Schon bald: Neue Pflicht beim Heizen betrifft viele Mieter
Weitersagen: Eine halbe Million Deutsche haben jetzt Anspruch auf 1.000 Euro vom Staat
Finanzen und Versicherungen
Geld für eine halbe Million Deutsche: Staat zahlt jetzt 1.000 Euro aus – So kommt man dran
Finanzen und Versicherungen
Bank-Kunden aufgepasst: So funktioniert die neue Überweisung
Finanzen und Versicherungen
Alle Bank-Kunden betroffen: Das ändert sich im Oktober
Strom und Energie
Bitter für Verbraucher: Bundesnetzagentur ebnet Weg für höhere Strompreise
Finanzen und Versicherungen
Rentenerhöhung 2026 kommt: Mit so viel Geld können Rentner rechnen
Finanzen und Versicherungen
Sparkasse laufen die Kunden weg: Das ändert sich 2026
Finanzen und Versicherungen
Bürgergeld: Jobcenter bezahlt auch Auto-Kosten