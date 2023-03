Jetzt kommt die bessere Twitter-Version: Wer dahintersteckt, ist erstaunlich

Nun bringt die bislang mit Skandalen behaftete Twitter-Übernahme durch Elon Musk sogar andere Tech-Konzern dazu, ebenfalls über eine Alternative nachzudenken. „Wir erwägen, ein eigenständiges dezentrales Onlinenetzwerk für Text-Updates“, teilte ein Meta-Sprecher der Website The Register mit. Dem Magazin Platfromer zufolge werkelt das US-amerikanische Tech-Unternehmen an einer eigenen App, die Nutzer ähnlich wie Twitter bedienen können, indem sie kurze Text-Updates über ihre aktuellen Geschehnisse posten.

Meta: Twitter-Ersatz bringt Risiken mit sich

Zurzeit trägt die App intern den Codenamen P92. Die Entwicklung findet unter anderem auch unter der Führung von Instagram statt. Instagram gehört wie Facebook zu Meta. Die Foto-Plattform soll somit als Login-Instrument für P92 dienen. Mit der App P92 sollen alle Nutzer eigene Server erstellen und verschiedene Regeln festlegen können. Dadurch würde Facebook jedoch die Kontrolle über Inhalte abgeben müssen. Dies schien bisher unmöglich, da sich der Tech-Riese weltweit Rechtsstreits einhandelte. Das Acitivity-Protokoll soll von den P92 Server unterstützt werden, welches von anderen Apps wie Mastodon verwendet wird.

Letztlich wäre P92 dadurch in gewisser Weise kompatibel mit Mastodon. So könnten Nutzer beispielsweise Nachrichten, welche sie auf der Plattform veröffentlicht haben, auch auf anderen hochladen. Doch trotz allem ist es nicht klar, inwiefern Meta seinen Plan einer Twitter-Alternative verfolgen wird. „Wir glauben daran, dass es eine Gelegenheit für einen separaten Bereich gibt, wo Personen zeitnahe Updates über ihre Interessen teilen können“, so Meta.

Jetzt schon steigende Konkurrenz?

An einem ähnlichen dezentralen Dienst arbeitet auch Twitters Mitgründer und langjähriger Chef Jack Dorsey, wie der General Anzeiger berichtete. Diese App trägt den Namen Bluesky welche gerade von ausgewählten Nutzern getestet wird. Trotz der wachsenden Konkurrenz hat Meta aufgrund seiner mehreren Milliarden Nutzer in seinen Apps eine bessere Ausgangsposition als andere.