Amazon Prime Video: Neue Serien im Januar

STAR TREK: PICARD

Mit Warp-Geschwindigkeit auf zu neuen Geschichten aus dem „Star Trek“-Universum: In „STAR TREK: PICARD“ kehrt Sir Patrick Stewart in seiner Rolle des ehrwürdigen Kommandanten Jean-Luc Picard zurück, den er in „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“ in sieben Staffeln verkörperte. Die Serie folgt dem ikonischen Charakter im nächsten Kapitel seines Lebens.

Die erste Staffel von „STAR TREK: PICARD“ läuft ab dem 24. Januar exklusiv auf Amazon Prime Video.

Ted Bundy: Falling for a Killer

Die Geschichte eines der berüchtigtsten Serienmörder der Geschichte neu beleuchtet – aus der weiblichen Perspektive. Die fünfteilige Dokumentation erzählt davon, wie Ted Bundys pathologischer Frauenhass mit den Kulturkriegen und der feministischen Bewegung der 1970er Jahre kollidierte und in grausamen Verbrechen gipfelte. Nach über 40 Jahren brechen unter anderem seine langjährige Freundin Elizabeth Kendall und ihre Tochter Molly ihr Schweigen und geben Einblicke in ihre Erfahrungen mit Bundy – inklusive nie gezeigter Familienfotos.

„Ted Bundy – Falling for a Killer“ steht ab dem 31. Januar für dich auf Amazon Prime Video bereit. Du hast außerdem die Chance, die Serie im Originalton anzusehen.

James May – Our Man in Japan

Der Reisebericht der etwas anderen Art: Prime-Mitglieder können dem populären britischen „The Grand Tour“-Moderator James May und seiner Crew auf ihrem Abenteuer durch Japan folgen. Dort treffen sie auf traditionelle und moderne Facetten des Landes. Ortsansässige Guides aus allen Teilen des Landes bescheren May zahlreiche neue Eindrücke und Erfahrungen: von Technologietests bis zu kompetitiven Schneeballschlachten – und allem, was dazwischen liegt.

Mays Tour durch Japan ist bereits am 3. Januar exklusiv auf Amazon Prime Video gestartet. Der Originalton samt Untertiteln sind ebenfalls verfügbar.

Titel Staffel verfügbar ab Baywatch 9 1. Januar South Park 22 1. Januar 9-1-1 12 1. Januar James May: Our Man in Japan 1 3. Januar Wurm Tagebuch 1B 3. Januar The Big Bang Theory 12 8. Januar Treadstone 1 10. Januar The Flash 5 11. Januar Taken 2 12. Januar STAR TREK: PICARD 1 24. Januar This Is Us 3 25. Januar Ted Bundy: Falling for a Killer 1 31. Januar

Amazon Prime Video: Neue Filme im Januar

Troop Zero

In einer kleinen Stadt in Georgia 1977 träumt ein mutterloses Mädchen von einem Leben jenseits der Grenzen ihres Wohnwagens und greift nach den Sternen. Als die Außenseiterin Christmas Flint erfährt, dass die Gewinner des jährlichen Birdie Scout Jamboree Talentwettbewerbs die Chance bekommen, auf der Goldenen Schallplatte der NASA aufgenommen zu werden, die für die Nachwelt ins All geschickt wird, ist ihre Mission klar: Sie wird sich den Pfadfindern anschließen und Jamboree gewinnen.

„Troop Zero“ ist ab dem 17. Januar auf Amazon Prime Video freigeschaltet.

Kroos

Weltmeister, vierfacher Champions League Gewinner, Fußballer des Jahres – Toni Kroos gehört zu den erfolgreichsten deutschen Fußballern aller Zeiten. Der Dokumentarfilm verfolgt die Karriere des Sportlers. Darunter: Sternstunden wie die WM 2014 und der dreifache Champions League-Gewinn mit Real Madrid, aber auch Tiefpunkte wie das Münchner „Finale Dahoam“ 2012 und die letzte WM in Russland. Dabei gewährt der Film nicht nur einzigartige Einblicke in das Leben von Toni Kroos, sondern er wirft auch einen Blick hinter die Kulissen des Profifußballs.

Die Geschichte rund um Toni Kroos steht exklusiv ab dem 5. Januar bei Amazon Prime Video zur Verfügung.

Titel verfügbar ab Bemerkung Letztendlich sind wir dem Universum egal 31. Dezember Lizenztitel Hereditary - Das Vermächtnis 31. Dezember Lizenztitel Der Club der Teufelinnen 1. Januar Lizenztitel Dreamgirls 1. Januar Lizenztitel World War Z 1. Januar Lizenztitel Collateral 1. Januar Lizenztitel Jack Reacher 1. Januar Lizenztitel School of Rock 1. Januar Lizenztitel In meinem Himmel 1. Januar Lizenztitel Türkisch für Anfänger - Der Film 1. Januar Lizenztitel Madagascar 1+2 1. Januar Kids Highlights Hugo Cabret 1. Januar Kids Highlights Hey Arnold! The Movie 1. Januar Kids Highlights Jimmy Neutron: Boy Genius 1. Januar Kids Highlights Liliane Susewind - Ein tierisches Abenteuer 1. Januar Kids Highlights Wendy 2 - Freundschaft für immer 1. Januar Kids Highlights Der Spongebob Schwammkopf Film 1. Januar Kids Highlights Der Flohmarkt von Madame Claire 2. Januar Lizenztitel Kroos 5. Januar Lizenztitel 47 Meters Down 5. Januar Lizenztitel Im Netz der Versuchung 13. Januar Lizenztitel Wahrheit oder Pflicht 15. Januar Lizenztitel Troop Zero 17. Januar Amazon Original Film The Brits Are Coming - Diamanten-Coup in Hollywood 18. Januar Lizenztitel Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft 18. Januar Lizenztitel Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft 18. Januar Lizenztitel Generation Wealth 20. Januar Amazon Original Film Generation Wealth 20. Januar Amazon Original Film Life Snatcher 20. Januar Lizenztitel Hellboy - Call of Darkness 22. Januar Lizenztitel John Wick: Kapitel 3 23. Januar Lizenztitel Was Männer wollen 25. Januar Lizenztitel

Jetzt weiterlesen Netflix im Januar: Neue Serien, Filme und ein lang ersehntes Staffelfinale

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.