Viel günstiger als Philips: Aldi will nur 60 Euro für diesen XXL-Airfryer

Während du für ein vergleichbares Gerät von Philips rund 130 Euro zahlst, kommst du jetzt bei Aldi für weniger als die Hälfte an eine Heißluftfritteuse der Hausmarke Ambiano. Hiermit frittierst du ohne Fett und wählst zwischen mehreren Garprogrammen, mit denen du deine Speisen optimal zubereitest. Wir schauen uns das Angebot genauer an.

Heißluftfritteuse bei Aldi: Das kann sie

Heißluftfritteusen sind so beliebt, weil du mit ihrer Hilfe jede Menge leckerer Speisen ohne Fett knusprig zubereiten kannst. Dabei ersetzen sie nicht nur herkömmliche Fritteusen, da du mit ihnen unter anderem auch backen, grillen oder garen kannst. Schnitzel, Pommes und andere Frittiergerichte bereitest du jedoch deutlich gesünder zu als mit einer normalen Fritteuse. Ohne den Einsatz von Fett bleiben dir Folgekosten erspart und es entstehen weniger unangenehme Gerüche in der Küche. Der 5,5 Liter große Frittierkorb bietet zudem viel Platz für große Portionen. So lässt sich etwa so manch ein Abendessen für die ganze Familie in nur einem Durchgang zubereiten.

Die Heißluftfritteuse von Ambiano erreicht Temperaturen von 60 bis 200 Grad und kommt mit elf voreingestellten Programmen. Ob Pommes, Hähnchen, Fisch, Gefrorenes, Brot, Tofu oder Gemüse – mit dem Airfryer lässt sich all das auf Knopfdruck zubereiten. Darüber hinaus verfügt er über eine praktische Warmhalte- und Vorheizfunktion. Über ein Touch-Bedienungsfeld triffst du zudem alle nötigen Einstellungen. Praktisch ist außerdem die Schüttelerinnerung, die dir ein Signal gibt, wenn du den Inhalt durchmischen solltest. Und da der Frittierkorb für Spülmaschinen geeignet ist, musst du nach dem Kochen noch nicht einmal selbst sauber machen.

Preisvergleich: Ist der Deal wirklich gut?

Schauen wir abschließend noch auf den Preis. Aldi möchte 59,99 Euro für das moderne Küchengerät (+ 5,95 Euro für den Versand). Da die Heißluftfritteuse der Aldi-Hausmarke nur durch den Discounter vertrieben wird, ist ein Preisvergleich zwecklos. Was sich stattdessen lohnt, ist ein Blick auf die Konkurrenz. Hersteller Philips, der den Namen Airfryer etabliert hat, verkauft ein ähnliches XL-Modell für 129 Euro (siehe Preisvergleich). Reichen dir gut 4 Liter Fassungsvermögen aus, kommst du gerade jedoch auch für knapp 75 Euro an einen originalen Philips Airfryer bei Lidl. Und dennoch: Der Preis für das, was die Heißluftfritteuse bei Aldi bietet, ist top!