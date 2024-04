Unter 60 Euro: Aldi verkauft gerade starke Samsung In-Ears mit 40 Prozent Rabatt

Normalerweise schreibt Samsung einen Preis von 99,99 Euro (UVP) auf die Rechnung. Jetzt streicht Aldi aber 40 Prozent davon und verkauft die kleinen Ohrstöpsel für nur noch 59,99 Euro. Was die In-Ears für das Geld bieten und wie gut das Angebot ist, schauen wir uns hier an.

Galaxy Buds FE: Das kannst du von den In-Ears erwarten

Mit den Galaxy Buds FE von Samsung bekommst du grundsätzlich erst mal solide In-Ear-Kopfhörer. Sie versprechen einen klaren Klang für Musik und Telefonate sowie einen kraftvollen Bass. Dazu sind sie mit einer aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) ausgestattet, die störende Töne aus deiner Umgebung entfernt. Möchtest du dich mit jemandem unterhalten oder am Bahngleis die Ansagen nicht verpassen, kannst du per Fingertipp in den Ambient Sound-Modus schalten. Dann bekommst du deine Umgebung weiterhin mit und hörst so etwa Autos beim Überqueren der Straße. Stark ist auch die Akkulaufzeit – denn zusammen mit dem Ladecase bist du bis zu 30 Stunden unabhängig von einer Steckdose. Ohne das Ladecase halten die Ohrhörer maximal sechs Stunden am Stück durch, bis du sie wieder ins Etui legen musst.

Die In-Ears verfügen darüber hinaus aber ebenso noch über einige ungewöhnlichere Funktionen, die richtig praktisch sein können. Besitzt du ein Smartphone der Samsung Galaxy S24 Reihe, kannst du die Kopfhörer etwa als Live-Dolmetscher benutzen, um dich mit Personen auf unterschiedlichen Sprachen verständigen zu können. Spricht dein Gegenüber auf einer anderen Sprache, kannst du dir die Übersetzung direkt über die Galaxy Buds FE anhören. Wenn du in deiner Muttersprache antwortest, wird der Inhalt für deinen Gesprächspartner auf dem Galaxy S24 übersetzt und ihr könnt euch ganz leicht verständigen. Außerdem verlierst du die kleinen In-Ears nie wieder, da du sie über die SmartThings Find App mit deinem Smartphone orten kannst. Obendrein kannst du Musik, Anrufe und Co. auch per Sprachbefehl steuern oder etwa nach dem Wetter fragen.

Weniger als 60 Euro: So gut ist der Preis

Statt 99,99 Euro (UVP) verlangt Aldi jetzt nur noch 59,99 Euro für die Galaxy Buds FE. Du zahlst also 40 Prozent weniger als vom Hersteller empfohlen. Und dass das ein richtig guter Preis ist, verdeutlicht auch ein Blick auf den Preisverlauf. Denn im Oktober vergangenen Jahres kosteten die In-Ears noch mindestens über 90 Euro und nur ein paar Monate später sind sie deutlich im Preis gefallen. Bisher waren sie höchstens mal ein bis zwei Euro günstiger – das Angebot bei Aldi ist also dennoch top! Dazu musst du allerdings noch 5,95 Euro für den Versand einplanen.