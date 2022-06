Deutscher Premium-Hersteller räumt die Regale: Kopfhörer und Bluetooth-Boxen stark reduziert

Kombinieren kannst du die aktuellen Teufel-Sonderangebote einerseits mit einem Gutschein für Versandkostenfreiheit. Das lohnt sich bei kleineren Anschaffungen wie Kopfhörern oder der Bluetooth-Box Rockster Cross. Für größere Anschaffungen, die HiFi-Anlage zu Hause etwa, gibt es andererseits die Möglichkeit, die Bezahlung via PayPal mit einer 0-Prozent-Finanzierung entspannt und günstig zu strecken. Auch bietet Teufel eine entgegenkommende achtwöchige Rückgabefrist an, wenn ein Produkt am Ende doch nicht zusagen sollte.

Testsieger im Sale: Bluetooth-Speaker Rockster Cross um 70 Euro reduziert

Ein gutes Angebot gibt es zum angesprochenen Bluetooth-Lautsprecher, dem Teufel Rockster Cross. Der Speaker mit Umhänge-Gurt zum besseren Transport ist um 70 Euro reduziert und kostet somit nur noch 279,99 Euro. Die 10 Euro Versandkosten kannst du dir bis zum Abend des 15. Juni noch extra sparen (Code: VKF-HZE3-UWI).

Der Rockster Cross konnte sich in unserem großen Bluetooth-Lautsprecher-Test 2021 als Sieger durchsetzen. Auch die Stiftung Warentest bescheinigte ihm eine Testnote von 1,4 – sehr gut.

Teufel Rockster Cross im Test

Der Bluetooth-Speaker ist mit seinen rund 2,5 Kilogramm Kampfgewicht eher etwas für die Gartenparty als für die kleine Feier am See, wie unser Tester anmerkt. Allerdings steckt in dem mächtigen Gehäuse genug Power und Technik für wirklich exzellenten Klang. 16 Stunden hält der Akku durch und im Zweifel unterstützt er auch bidirektionales Laden – fungiert also als Powerbank für dein Smartphone, falls diesem als Media-Player zuerst der Saft ausgehen sollte. Hier kannst du den kompletten Testbericht des Teufel Rockster Cross lesen.

→ Zum Angebot des Rockster Cross

Real Blue NC: Over-Ears mit Noise-Cancelling für 150 Euro

Ein weiteres Top-Angebot aus der aktuellen Serie gibt es zu den Over-Ears Teufel Real Blue NC. Der Name verrät bereits, dass es sich dabei um Kopfhörer mit Noise-Cancelling-Funktion handelt. Jetzt ist das aktuelle Modell von rund 230 auf 149,99 Euro reduziert.

Weitere Kopfhörer im Sale:

All-in-One Stereo-Anlage mit 150 Euro Rabatt

Top-Rabatt gibt es auch auf die große Stereo-Anlage, die wenige Audio-Wünsche offen lässt. Die Teufel Music Station kostet normalerweise schlappe 600 Euro. Im Sale ist sie jetzt für 449,99 Euro erhältlich. Das ist der absolute Bestpreis für die nicht ganz billige, aber vielseitige und vielversprechende Anlage für zu Hause. Die Music Station ist mit dem aktuellen Preis noch einmal um 50 Euro günstiger als der niedrigste Preis der vergangenen 30 Tage.

Für Heimkino-Fans lohnenswert ist das um 50 Euro reduzierte Angebot der Teufel Cinebar 11, einer Soundbar mit Subwoofer, die nun 400 Euro kostet. Etwas vielseitiger ist das Digitalradio „Radio 3Sixty“, das auch per Bluetooth und WLAN (Streamingdienst-kompatibel) bespielt werden kann. Das kostet jetzt 299,99 Euro statt sonst 350 Euro.

Wichtig zu wissen: Teufel-Produkte gibt es fast nur beim Hersteller selbst zu kaufen. Dadurch ist die Preisgestaltung der Produkte recht simpel und Vergleiche oft zwecklos. Selbst Angebote, die bei Otto, Amazon oder MediaMarkt inseriert sind, werden von Teufel nach dem Marketplace-Prinzip selbst verarbeitet und abgewickelt.