Saturn-Angebot: Samsung Convertible mit i7 und 16 GB RAM stark reduziert

Bei dem Angebot handelt es sich um das Samsung Galaxy Book2 Pro 360 EVO. Und zwar in der Ausstattung mit einem 15,6-Zoll-Display, Intel i7-Prozessor, 16 GB RAM sowie 256 GB SSD-Speicher. Das Gerät ist ein sogenanntes Convertible – das bedeutet: Es lässt sich als Notebook und als Tablet nutzen. Dazu kannst du es einfach umklappen und so wahlweise mit Tastatur oder per Touchscreen bedienen. Bei Saturn ist es jetzt um mehr als 20 Prozent reduziert, wodurch ein echt guter Preis zustande kommt.

Laptop und Tablet in einem: Das kann das Galaxy Book2 Pro 360 EVO

Wer sich für das Galaxy Book2 Pro 360 EVO entscheidet, spart sich die Anschaffung zweier Geräte. Stattdessen bekommst du hierbei ein leistungsstarkes Gerät, dass sich sowohl als Laptop als auch als Tablet verwenden lässt. So kannst du es zum Tippen, Surfen und für die Arbeit nutzen – umgeklappt verwandelst du es aber in ein Tablet, mit dem du streamst, Spiele spielst oder kreativ wirst. Bei letzterem unterstützt dich der mitgelieferte S Pen, mit dem du in Grafikprogrammen deine Gedanken auf den Bildschirm bringst oder Notizen niederschreibst.

Aber nicht nur die Flexibilität spricht für das Convertible, sondern auch dessen technische Ausstattung. Denn das Galaxy Book2 Pro 360 EVO arbeitet mit einem leistungsstarken i7-Chip von Intel, der von 16 GB RAM begleitet wird. Für all deine Dateien steht dir eine SSD-Festplatte mit 256 GB Speicherplatz bereit. Die sorgt gleichzeitig dafür, dass Ladezeiten kurz bleiben und die Laptop-Tablet-Kombi schnell hochgefahren ist.

AMOLED-Display und super lange Akkulaufzeit

Für die Anzeige sämtlicher Inhalte steht dir ein 15,6 Zoll großer AMOLED-Bildschirm zur Verfügung, der in Full-HD auflöst. Für die Darstellung grafischer Elemente ist eine Intel Iris Xe Grafikkarte verbaut. Weiterhin überzeugt das Convertible mit einer langen Akkulaufzeit von bis zu 21 Stunden. So bist du auch ohne eine Steckdose mehr als einen kompletten Arbeitstag gut gerüstet.

Bei Saturn kostet das Galaxy Book2 Pro 360 EVO aktuell 1.299 Euro und damit rund 20 Prozent weniger als der UVP.