Premium Saug-Wisch-Roboter von Ecovacs zum halben Preis: Jetzt bei Amazon für nur 265 Euro

Ecovacs zählt definitiv zu den beliebtesten Marken der Haushaltsroboter. Und mit dem Ecovacs Deebot N8 Pro Care bekommst du jetzt einen Saugroboter mit Wischfunktion, der sonst 569 Euro (UVP) kostet, für nur noch 265 Euro. Wir werfen einen genaueren Blick auf das Produkt und prüfen, ob sich das Angebot wirklich lohnt.

Ecovacs Saug-Wisch-Roboter: Intelligenter Helfer – auch per Sprache steuerbar

Zunächst zum Produkt: Der Saug-Wisch-Roboter Ecovacs Deebot N8 Pro Care verfügt mit 2.600 Pa über eine hohe Saugleistung. Damit soll er Staub, Schmutz und Haare noch besser aufnehmen können – auch aus Teppichen. Dabei erkennt er den Untergrund und erhöht die Saugkraft auf Teppichen. Im Wischmodus lässt er hingegen Teppiche clever aus. Du musst also keinen feuchten Boden befürchten. Dank seiner TrueDetect 3D Technologie verspricht der Hersteller zudem eine schnelle und genaue Erkennung von Hindernissen. Bis zu zwei Zentimeter hohe Kanten und Türschwellen kann der smarte Helfer dabei problemlos von selbst überwinden.

Ist dir aus Versehen mal ein Malheur passiert, kannst du den Haushaltshelfer auch in einen bestimmten Bereich deiner Wohnung zum Saubermachen schicken. Soll der Ecovacs-Roboter gewisse Bereiche bei seiner Reinigung auslassen, lässt sich das ebenfalls in der App festlegen. Außerdem cool: Der Saugroboter ist auch mit Google Assistant und Alexa kompatibel. Dadurch lässt er sich sogar bequem per Sprachbefehl steuern. Weiterhin überzeugt er mit einer hohen Akkulaufzeit von über eineinhalb Stunden und kann somit auch größere Wohnflächen in einem Rutsch reinigen. Nach rund vier Stunden in der Ladestation ist er dann wieder bereit für die nächste Putzfahrt.

Ecovacs Deebot N8 Pro Care zum Bestpreis: So gut ist das Angebot

Und nun zum Preis. Für gerade einmal 264,98 Euro bekommst du den Saugroboter mit Wischfunktion bei Amazon. Das sind 53 Prozent weniger als der UVP (569 Euro). Noch einmal fünf Euro günstiger ist der Ecovacs-Roboter zwar bei eBay. Hier steht aber der Hinweis, dass nur noch mehr als 10 Produkte verfügbar sind. Das Angebot kann also schnell vergriffen sein.

Aber auch der Blick auf den Preisverlauf zeigt: Günstiger war der Saug-Wisch-Roboter vorher noch nie. Jetzt ist also der beste Zeitpunkt, sich den Haushaltshelfer einmal genauer anzusehen.