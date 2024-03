Dyson-Sauger punkten ohne Ausnahme mit hochwertiger Technik und sind stets eine tolle Wahl für den Hausputz. Gleichzeitig sind die Geräte aber oftmals auch recht teuer. Dyson startet jetzt jedoch eine große Frühjahrsputz-Aktion, in der du deutlich günstiger und mit coolen Extras an verschiedene Geräte kommst. Ein echtes Schnäppchen ist dabei der Omni-glide: Dieser kostet momentan nämlich lediglich 299 Euro und wird zudem noch mit einem Ersatz-Akku sowie einer Ladestation ausgeliefert. Der Sauger konnte bei uns im Test insbesondere mit der leichten Handhabung und hohen Wendigkeit punkten. Was er sonst alles auf dem Kasten hat und warum sich das Angebot lohnt, erfährst du hier.

Mit diesem Akkusauger kommst du wirklich in jede Ecke

Mit dem Dyson Omni-glide holst du dir für aktuell nur 299 Euro einen ganz besonderen Sauger der beliebten Marke. Zwar kommt das Gerät in Sachen Saugkraft (50 AW) auf den ersten Blick nicht wirklich an hochpreisigere Dyson-Modelle ran. Die Befürchtung, dass es sich hierbei nur um einen Ergänzungs-Sauger für spezielle Fälle handeln könnte, widerlegte unser Test jedoch eindeutig. Das Saug-Ergebnis war nämlich trotzdem stets ausgezeichnet, was vor allem an einem großen Vorteil des Geräts liegt.

Denn was dem Akkusauger im Bereich Saugkraft fehlt, macht er mit einer überaus hohen Flexibilität wieder wett. Der Dyson Omni-glide verfügt nämlich über einen beweglichen Hals sowie vier 360°-Laufrollen. Damit gleitest du förmlich über deine Böden und manövrierst das Gerät mühelos um Hindernisse. Dabei kann der Sauger sowohl bei Vorwärts- als auch Rückwärtsbewegungen Staub aufsaugen, was den Haushaltsputz noch komfortabler macht. Mit einem Gewicht von unter 2 kg ist das Dyson-Gerät außerdem ein echtes Leichtgewicht. Wir waren bei uns im Test daher von der angenehmen Handhabung absolut begeistert.

Dank des flachen Designs kommst du mit dem Akkusauger sogar unter Möbel

Unser größter Kritikpunkt war hingegen der verhältnismäßig schwache Akku. Lediglich bis zu 20 Minuten hält der Omni-glide mit einer Ladung durch. Umso besser ist es daher, dass Dyson dir aktuell einen weiteren Akku dazu schenkt und somit die Laufzeit verdoppelt. Der Click-in-Akku lässt sich zudem mit einem Handgriff im Nu wechseln. Ebenfalls im Lieferumfang für 299 Euro enthalten ist eine Ladestation sowie eine Kombi-Zubehördüse.

→ Dyson Omni-glide mit Ersatz-Akku und Ladestation für 299 Euro

Frühjahrsputz bei Dyson: Bestpreis & gratis Extras

Der flexible Akkusauger kostet im Rahmen der Frühjahrsputz-Aktion von Dyson momentan nur 299 Euro. Der Versand ist zudem kostenfrei. Dadurch sorgt der Hersteller bereits für den aktuellen Bestpreis. On top bekommst du dann noch einen Ersatz-Akku sowie eine praktische Ladestation für den Sauger. Insbesondere der zweite Akku ist ein geniales Zubehör, da du hiermit, wie bereits erwähnt, die sonst recht schwache Akkulaufzeit mal eben verdoppelst. In dem preiswerten Bundle können wir dir das flexible Gerät somit ohne Einschränkungen empfehlen.

Besonders cool: Dyson gibt dir obendrein ebenfalls eine Bestpreis-Garantie. Falls du innerhalb von 7 Tagen nach dem Kauf ein günstigeres Angebot findest, erstattet dir der Hersteller die Differenz.