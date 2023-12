Lego Technic Kracher bei Amazon: 3 Sets mit bis zu über 40 Prozent Rabatt

Einmal knapp unter und einmal knapp über 40 Prozent Rabatt sind auch in der von Preisnachlässen geprägten Welt von Lego Technic eine seltene Angelegenheit. Vor allem, wenn es sich auch noch um richtig große Sets handelt, die entsprechend viel von ihrem Preis verlieren. So gehen die Ersparnisse bei den beiden Sets satt in den dreistelligen Bereich. Doch um welche Sets handelt es sich und warum ist meine Empfehlung ein viel günstigeres Set?

Lego 42115 Technic Lamborghini Sián FKP 37

Starten wir mit dem größten Lego Technic Set, dass vor allem für erwachsenen Leute interessant sein dürfte. Es stammt aus der viel diskutierten 1:8-Reihe der Supersportwagen, wie dem neuen Daytona SP3 aus dem Jahr 2022. Der Lego 42115 Technic Lamborghini Sián FKP 37 ist zwar schon ein paar Jahre auf dem Markt, doch genau das ist der Trick. Denn du bekommst den sündhaft teuren Renner mittlerweile zu einem fairen Preis. Aktuell sind 38 Prozent Rabatt drin und damit landest du mit 170 Euro Ersparnis bei weit unter 300 Euro.

42 Prozent Rabatt auf den Kletter-Benz

Als eines der Spitzenmodelle lanciert Lego 2021 den Offroad-Truck Zetros von Mercedes Benz. Er stellte mit 2.110 Teilen und knapp 300 Euro die obere Grenze der 2021er-Portfolios dar – zumindest unterhalb des absoluten Spitzenmodells Cat D11. Der happige Preis, der später noch einmal um 30 Euro angehoben wurde, kommt zum Teil von der Lizenz, aber auch von der Control+-Steuerung. Dazu gibt es hier eine Differenzialsperre, gefederte Achsen und einen kräftigen Steigungswinkel. Ganze vier Motoren treiben den Mercedes-Truck an. Denk dabei daran, dass du bei solchen Control+-Modellen immer ein Smartphone benötigst, um es bespielen zu können.

Lego Technic Deals: Mercedes-Benz Offroad-Truck deutlich billiger

Aktuell verschleudert Amazon den Kletter-Benz aus der Lego Technic Welt mit 42 Prozent Rabatt. Das macht bei einem UVP von mittlerweile 330 Euro einen Abzug von gut 130 Euro. Du landest schlussendlich bei 192 Euro. Damit ist der Benz endlich fair eingepreist und mutiert so vom Preis-Looser zum Schnäppchen-Tipp.

Klein, günstig und cool: Lego Technic The Batman BATCYCLE

Ganz anders als die beiden Brocken gibt sich das neue Batman-Set in der Technic-Welt. Das schwarze Zweirad besteht aus 641 Teilen und ist satte 33 cm lang und 16 cm hoch. Es besitzt einen mitlaufenden Motor und erinnert stark an einen Café-Racer. Die puristische Optik versteckt gekonnt die Federung vorne und auch das Federbein im Heck. Beide Elemente sind in Schwarz gehalten, was die Optik deutlich aufwertet. Das Motorrad ist am 1. März für 55 Euro auf den Markt gekommen. Jetzt wird es von Amazon für gut 37 Euro verkauft. Ein Rabatt von immerhin 32 Prozent.

Lego Technic 42155 – THE BATMAN – BATCYCLE™ – Box – Rückseite

Wenn man aber bedenkt, dass das Batman-Motorrad eine ähnliche Wirkung wie die beiden großen Sets im Regal erzielt, auch noch eine offizielle Filmlizenz besitzt und zusätzlich vernünftig von Kindern bespielt werden kann, ist es unsere klare Empfehlung für diese Rabattaktion. Davon abgesehen, kannst du dir für den Preis des Lambo fast acht der Batman-Motorräder holen.