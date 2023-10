Lego Technic am Amazon Prime Day: Das sind die Sets mit über 40 Prozent Rabatt

Neue Lego-Technic-Angebote bei Amazon: Der amerikanische Online-Händler zieht in der Regel bei Rabattaktionen anderer Händler schnell nach und kontert sie entsprechend mit dem gleichen Preis. Doch jetzt geht Amazon in die Offensive und haut zum Prime Day Lego Technic Sets mit 40 Prozent Rabatt und mehr raus. Bei einem musst du aber genau hinschauen. Denn der Deal versteckt sich ein wenig. Und insgesamt gilt: Gerade bei den Lego-Sets besteht akute Ausverkauf-Gefahr noch am ersten der beiden Prime-Days.

Lego Technic BMW M 1000 RR

1.920 Teile, eine Lizenz und ein Preisschild von knapp 200 Euro: Das erste Erwachsenen-Set der Lego Technik Reihe für das Jahr 2022 war die BMW M 1000 RR mit der Setnummer 42130. Bei dem Preis blieb es aber zum Leidwesen der Fans beider Marken – BMW und Lego – nicht. Denn der Klemmbaustein-Hersteller hob ihn wenig später auf satte 250 Euro.

Mit der Altersempfehlung „ab 18“ zeigt Lego schon, wohin die Reise bei diesem Set geht: Es ist eher für die Vitrine als zum Bespielen gedacht. Dabei bietet es neben einem schaltbaren Dreiganggetriebe und einer Federung nicht nur optische Reize. Zu nennen ist hier noch, dass das Modell entweder auf einen Sockel gestellt werden kann und damit zum echten Ausstellungsstück wird oder mittels Montageheber einen etwas sportiveren Look bekommt.

Lego Technic 42130 – BMW M 1000 RR – Ambiente – Seite

Wer sich damals wegen der Preisgestaltung geärgert hat, kann jetzt zuschlagen. Amazon rabattiert das Motorrad um satte 40 Prozent und damit auf glatt 150 Euro.

NASA Mars-Rover Perserverance

Weniger Teile, aber auch zum viel günstigeren Preis gibt es beim 42158 Technic NASA Mars-Rover Perserverance. Der etwas fragil wirkende Mars-Roboter kommt mit tollen Reifen und einigen echten Technic-Funktionen zu dir. Und das nicht mehr für fast 100, sondern für jetzt faire 56 Euro. Damit hat Amazon 42 Prozent vom ursprünglichen Preis abgezogen. Gut an diesem Set ist vor allem, dass es bespielbar ist und dennoch eine gute Figur in der Vitrine oder auf dem Sideboard macht.

Lego Technic 42158 – NASA Mars Rover Perseverance – Box – Front

Lego Technic 42160 Audi RS Q E-TRON

Beim Control-Plus-Set aus dem Jahr 2023 muss man genau hinschauen, um das Schnäppchen zu erkennen. Denn Amazon nennt auf den ersten Blick lahme 18 Prozent Rabatt auf den Audi mit Motorisierung. Doch das ist ein Fehler. Denn hier wird nur der Rabatt auf einen schon rabattierten Preis gezeigt. Die aufgerufenen 99,99 Euro entsprechen folglich nicht 18, sondern satten 41 Prozent auf den Ursprungspreis.

Lego Technic 42160 – Audi RS Q e-tron – Box – Front

Dafür bekommst du 914 Lego Technic Teile, zu denen gleich drei Motoren und eine Batteriebox gehören. Gesteuert wird wie bei Control+ üblich ausschließlich über Smartphone oder Tablet. Einzelradaufhängung und Federung sind beim Rallye-Audi ebenfalls integriert. Dazu gibt es laut Lego neue Räder, die bisher exklusiv für dieses Set sind.