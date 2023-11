Kopfhörer-Geheimtipp: Kolossaler Klang und ANC für nur 70 Euro

Sie sehen schick aus und sind auch noch gut verarbeitet. Der Tragekomfort ist enorm hoch und die weichen Polster schmiegen sich an den Kopf und umschließen die Ohren zur Gänze. Doch das ist erst der Anfang. Denn die Over-Ear-Kopfhörer der Marke 1MORE liefern darüber hinaus auch noch einen grandiosen Klang. Und das alles ist derzeit für nur 70 Euro erhältlich. Ein Geheimtipp und eine ernstzunehmende Alternative zu teuren Modellen von Sony, Bose und Co.

Teurer müssen Kopfhörer nicht sein

Als die 1More SonoFlow in unserem Testlabor ankamen, haben wir nicht damit gerechnet, dass ein Kopfhörer für so wenig Geld einen so guten Sound abliefern kann. Doch dann folgte die Überraschung. Der Kopfhörer liefert eine breite und tiefe Bühne. Einzelne Instrumente lassen sich in verschiedenen Bereichen orten. Die Abstimmung ist temperamentvoll, der Klang lebendig und der Bass setzt sich gut in Szene. Somit lautet das Teilfazit in der Rubrik „Sound“: „Es macht Spaß, mit dem Kopfhörer Musik zu hören.“

1More SonoFlow

Und auch das ANC, also die Geräuschunterdrückung ist erstaunlich gut. Zudem ist der eingebaute Akku so gut, dass man mit dem Kopfhörer jeden Tag etwa 8 Stunden Musik hören kann und sie erst am Ende einer Arbeitswoche aufladen muss. Sollte es zwischendrin aber einmal knapp werden, reicht den Kopfhörern eine kurze Pause und 5 Minuten am Ladekabel. Anschließend lassen sich weitere 5 Stunden Musik hören.

Grandioser Klang für 70 Euro

Wer sich selbst von den 1MORE SonoFlow überzeugen will, kann sie gerade bei Amazon für rund 70 Euro bestellen. Und wir würden die Kopfhörer nicht empfehlen, wenn wir nicht selbst davon überzeugt wären. Das spiegelt sich auch in den Amazon-Bewertungen wider. Fast 2.300 Bewertungen attestieren den Kopfhörern 4,5 von 5 möglichen Sternen und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem waren die 1MORE SonoFlow noch nie günstiger als derzeit. Der Normalpreis liegt zwischen 80 und 90 Euro.

Jetzt weiterlesen 1MORE SonoFlow im Test