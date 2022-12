Cooles Fotobuch verschenken: Hier gibt es jetzt großen Weihnachts-Rabatt

In der Adventszeit gibt es bei MyFUJIFILM eine Vorweihnachts-Aktion für alle. Jeder Kunde, der zu Weihnachten noch ein Fotobuch, einen Fotokalender oder andere Fotogeschenke mit eigenen Motiven verschenken will, kann sich jetzt einen 20-Prozent-Rabatt auf seine Bestellung sichern.

Lieferung vor Weihnachten

Der Anbieter setzt auf qualitativ hochwertiges Material, egal ob Fotoglanzpapier oder matte Drucke. Die Ergebnisse lassen sich sehen und werden noch rechtzeitig zum Fest zugestellt. Zumindest, wenn du schnell bestellst (mehr zur aktuellen DHL- und Paket-Lage). Wie teuer dein Foto-Geschenk am Ende ist, hängt von der Menge der verwendeten Fotos, der Druckgröße und der gewählten Papierqualität ab. Hier kannst du direkt loslegen.

Die Preisspanne reicht von wenigen Euro – etwa für den Kalender „Jahresplaner“ mit kleiner Fotoreihe – bis auf über 55 Euro für das große Fotobuch mit den Maßen 27x36cm und mit Hardcover. Die Preise verstehen sich noch ohne den Rabatt.

Fotobücher & Wandkalender: 20 Prozent auf alles – So kommst du dran

Den erhältst du, wenn du am Adventskalender von MyFUJIFILM mitmachst. Im Vordergrund stehen hier zwar eigentlich die Gewinne – darunter auch einige Kameras aus der beliebten INSTAX-Serie -, die es für einige glückliche Teilnehmer gibt. Allerdings erhält tatsächlich jeder Teilnehmer in jedem Fall einen Gutschein in Höhe dieser 20 Prozent Rabatt für die Foto-Produkte von MyFUJIFILM. Die schnelle Teilnahme macht sich also wahrhaft bezahlt. Die Gutscheine sind nur bis in den Januar hinein gültig, lohnen sich also wie maßgeschneidert fürs Weihnachtsgeschäft.

Der Rabatt entspricht im kleinsten Fall – einem einfachen Wandkalender oder sogar nur einzelnen Fotoabzügen – lediglich ein paar Cents. Im Falle von Echtfotobüchern mit Hardcover und Glanzpapier sind es aber auch gerne mal einige Euro, die du jetzt sparen kannst. Die hochwertigen Fotobücher werden damit zu Schnäppchen.

So gut funktioniert MyFUJIFILM

Wir haben bei MyFUJIFILM einen Fotokalender und ein Fotobuch bestellt und uns angeschaut, wie gut die Gestaltung funktioniert. Egal, ob mit der Profikamera aufgenommen oder mit dem Handy geknipst, der Editor nimmt sie alle und begleitet dich dabei, sie ins rechte Licht zu rücken. Die integrierte Software ist dabei intuitiv und macht sogar Spaß. Wer sein letztes Online-Fotobuch vor Jahren gestaltet hat, weiß, wie aufreibend und frustrierend das sein kann. Bei MyFUJIFILM ist das dank der guten Bedienung und den nützlichen Hilfestellungen kein Thema mehr.

Hier kannst du den kompletten Erfahrungsbericht rund um die Gestaltung und Bestellung der MyFUJIFILM-Fotobücher nachlesen.

Zu den Preisen (ohne Rabatt): Die Fotobücher von MyFUJIFILM starten bei unter 10 Euro. Hierfür bekommst du das „Mini Echtfotobuch Brillant“. Je nach Art, Größe, Cover und Bindung musst du für größere Exemplare etwas mehr hinlegen. Mit edlem Leinencover zahlst du 28 Euro, das A4-Fotobuch mit Hardcover kostet 26 Euro, in glänzend sogar 30 Euro.

Kalender gibt es ab günstigen 4 Euro (Jahresplaner mit Fotoreihe) bis hin zum großformatigen Echtfotokalender (17,99 Euro) oder den Familienkalender mit mehr Raum für Notizen (19,99 Euro).