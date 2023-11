Galaxy A53 zum Tiefpreis: Dieses Detail macht den Samsung-Deal richtig gut

Das Samsung Galaxy A54 ist aktuell das beliebteste Smartphone unter den inside digital Lesern. Doch auch der Vorgänger, das Galaxy A53, erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und befindet sich daher noch heute in der Top 10. Kein Wunder, immerhin überzeugt das Handy mit seinem 120-Hz-Display, einer starken Akkulaufzeit und vielem mehr. Im Vergleich zum Galaxy A54 hat sich insgesamt sogar nur sehr wenig verändert. Sparfüchse holen sich hiermit also ein Top-Smartphone zum kleineren Preis. Aktuell kannst du dir das starke Samsung-Gerät sogar noch günstiger sichern. Und zwar in der großen Speicherversion. Coolblue haut das Galaxy A53 (256 GB) nämlich zum absoluten Spar-Preis von nur 369 Euro raus.

Samsung Galaxy A53: Darum ist das Handy heute noch so beliebt

Direkt auf den ersten Blick weiß das Samsung Galaxy A53 zu überzeugen. Mit seinem 6,5-Zoll Super-AMOLED-Display, welches dir eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und eine Pixeldichte von 405 ppi bietet, genießt du gestochen scharfe und flüssige Visuals. Gleichzeitig liegt das Smartphone mit seiner kompakten Größe auch stets gut in der Hand.

Samsung Galaxy A53 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1280 Display 6,5 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB, 6 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 189 g Farbe Weiß, Schwarz, Blau, Orange Einführungspreis Galaxy A53 5G (8/256 GB): 509 €, Galaxy A53 5G (6/128 GB): 449 € Marktstart April 2022

Unter der Haube arbeitet der leistungsstarke Samsung Exynos 1280 Prozessor mit 8 GB RAM. Dieser sorgt für eine stets flüssige und schnelle Nutzererfahrung. Dies bedeutet, dass Apps mühelos geladen werden und selbst Multitasking ein Kinderspiel ist. Ein großer Vorteil für den Alltag ist zudem der 5.000 mAh starke Akku des Galaxy A53. Dieser sollte dich auch bei intensiver Nutzung locker durch den Tag bringen und zählte daher bei uns im Test zu den absoluten Highlights.

Abgerundet wird das hervorragende Gesamtpaket unter anderem noch vom starken Kamerasystem. Insbesondere mit der 64-Megapixel-Hauptkamera knipst du im Nu zahlreiche schicke Schnappschüsse. Im Angebot für 369 Euro ist dabei das Galaxy A53 mit 256 GB internen Speicher. Somit steht dir direkt ordentlich Speicherplatz für all deine Bilder, Videos und Apps zur Verfügung. Besonders cool: Das Samsung-Gerät verfügt, im Gegensatz zu vielen anderen Smartphones, noch über einen microSD-Slot. Dadurch kannst du den Speicher problemlos um bis zu 1 TB erweitern. Der Schutz gegen Untertauchen nach IP67 ist ein weiterer cooler Vorteil des Galaxy A53.

→ Samsung Galaxy A53 mit 256 GB Speicher für 369 Euro

Preis-Check: So stark ist der Samsung-Deal wirklich

Technisch weiß das Samsung Galaxy A53 also auf jeden Fall noch vollends zu überzeugen. Der UVP von 509 Euro für die 256-GB-Variante ist aber durchaus heftig. Abhilfe schafft da Coolblue, hier gibt’s das Smartphone aktuell nämlich deutlich günstiger für nur noch 369 Euro. Dieser Angebotspreis kann sich im Vergleich absolut sehen lassen. Bei anderen Anbietern im Netz zahlst du weiterhin deutlich über 430 Euro für das Handy. Wenn du dir also ein gutes Smartphone samt starkem Akku, schickem Display sowie einem großen, erweiterbaren Speicher holen möchtest, kannst du bei diesem Bestpreis-Deal zum Galaxy A53 bedenkenlos zugreifen.