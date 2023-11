Dieses Dyson-Gerät gibt’s selten für unter 500 Euro – jetzt kostet es auf einmal keine 400 mehr

Egal ob Staubsauger, Luftreiniger oder Haarstyler. Wer solch ein Produkt von Dyson möchte, muss oft mehrere hundert Euro dafür ausgeben. Ein Objekt der Begierde: der Haarstyler Airwrap. Das Multitool ist viel mehr als nur ein Lockenstab – wie nicht zuletzt unser Test des Airwraps zeigt. Es schlägt seine Konkurrenten um Längen und weckt „Haben-will-Bedürfnisse“. Wenn da nur eine Sache nicht wäre.

Dyson Airwrap: Selten unter 500 Euro zu haben

Die Spaßbremse beim Shopping – ob für einen selbst oder als Geschenk – ist beim Airwrap in der Regel der Preis. Kann ein Haarstyler-Tool echt so teuer sein? Meist kostet der Airwrap mehr als 500 Euro. Gelegentlich steht er mal für 480 Euro in den Sonderangebote-Auslagen. Nun gibt es einen echt erstaunlichen und seltenen Deal.

Und zwar im Singles Day Sale des Herstellers selbst. Dyson nimmt das stärkste Sonderangebot kurzerhand also in die eigene Hand und bietet den Airwrap für einen nie dagewesenen Tiefpreis an. Dazu kommen noch ein, zwei weitere Goodies bei diesem Angebot.

Plötzlich kostet der Airwrap nur noch 399 Euro

Für 399 Euro verkauft Dyson den Airwrap in seinen Singles Day Angeboten. Das Angebot soll noch bis Montag (13.11.) gelten. Zusätzlich garniert der Hersteller das Angebot noch mit einem erweiterten 100-Tage-Rückgaberecht. Du kannst den Airwrap also jetzt als Weihnachtsgeschenk günstig schießen. Und wenn er dann doch falsch sein sollte oder gar doppelt unterm Baum liegt, kannst du ihn noch gegen den vollen Kaufpreis wieder an Dyson zurückgeben.

Wichtig: Zum Sonderpreis verkauft Dyson den Airwrap nur in der Farbvariante „Nickel/Kupfer“. Erklärbar ist der äußerst niedrige Preis bei Dyson dadurch, dass hier „nur“ drei Aufsätze mit im Set dabei sind. Kaufst du den Airwrap hingegen bei MediaMarkt (aktuell ebenfalls im Angebot für knapp unter 500 Euro), sind sechs Aufsätze und eine Aufbewahrungsbox dabei.

Dyson Airwrap: Der Premium-Hairstyler ist am Singles Day deutlich günstiger.

Die drei Dyson-Aufsätze sind der „Neue Lange Lockenaufsatz“, die „Neue Runde Volumenbürste“ und der „Neue Trocknungsaufsatz für geschmeidiges Finish“. Bei dem MediaMarkt-Set sind außerdem noch die „Feste Smoothing Bürste“, die „Weiche Smoothing Bürste“ sowie ein kürzerer Lockenaufsatz mit dabei. Den allermeisten dürften die drei Haupt-Aufsätze reichen.

