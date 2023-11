Dyson-Deals zum Singles Day: Soviel sparst du beim Edel-Hersteller

Ob Raumlüfter, Hairstyler oder Staubsauger: Viele Haushalte schwören auf die hohe Qualität von Dyson-Produkten. Mit minimalistischem und elegantem Design und hoher Leistung hat der Hersteller schon viele überzeugt. Die Preise sind entsprechend der Leistung etwas höher als bei der Konkurrenz. Doch Dyson schafft nun für kurze Zeit Abhilfe. Denn es gibt einige Bestseller zum Singles Day und zum Teil auch länger im Angebot.

So viel sparst du bei der Dyson Singles Day Aktion

Die Aktion von Dyson findet im eigenen Online-Shop statt und hat keine Haken und Ösen. Die Preise werden einfach satt gekürzt und zusammengestrichen. Du musst keinen Code herumkopieren, keine Newsletter abonnieren, mehr kaufen, als du brauchst oder sonstige nervenden Gegenleistungen erbringen. Es gilt also: Du kaufst einfach günstiger ein.

Und das auch noch mit aufsehenerregenden Rabatten. Denn du sparst hier bis zu 200 Euro pro Produkt. Doch schauen wir einmal auf die einzelnen Posten: Im Bereich der Staubsauger bietet Dyson den größten monetären Rabatt beim Spitzenmodell Gen5detect Absolute. Hier rasselt der Preis von knapp 1.000 auf unter 800 Euro herunter. Dazu bekommst du als Singles-Day-Special noch ein Zubehörpaket im Wert von 125 Euro gratis dazu.

Für Sparfüchse gibt es aber noch einen anderen Tipp. Der Dyson V8 Absolute kostet in der Regel rund 500 Euro. Doch in der Aktion rabattiert der Hersteller ihn um 150 Euro. Das macht ihn zum absoluten Schnäppchen in der edlen Dyson-Welt. Generell gibt es bei den Deals keine extra anfallenden Versandkosten, sodass die Preise endgültig sind.

Lüfter mit satten Rabatten

Die Lüfter von Dyson haben eine ganze Branche mit ihrem Design nachhaltig verändert. Das ikonische langgestreckte Aussehen ohne sichtbare Rotorblätter wurde quasi von allen Konkurrenten zumindest adaptiert, wenn nicht sogar kopiert. Und mit den jetzt kommenden Angeboten gibt es nicht nur zwei der Kult-Lüfter billiger, sondern auch das Topmodell, das auf ein neues Design setzt. Doch der Reihe nach.

Den Einstieg in Dysons Lüfterwelt gibt es zum Singles Day mit dem Purifier hot&cool autoreact schon für unter 500 Euro. Damit erlässt dir Dyson satte 200 Euro auf den UVP. Beim Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde Luftbefeuchter PH04 (Testbericht lesen), der sogar mit App-Anbindung zu dir kommt, kannst du immerhin 150 Euro sparen und kommst schlussendlich auf 649 Euro.

Beim Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP06 hast du ebenfalls App-Anbindung. Er bietet aber auch noch eine automatische Schadstofferkennung, kommt im innovativen Design zu dir und ist für bis zu 100 m² große Räume geeignet. Dyson vermarktet ihn daher auch für die gewerbliche Nutzung. Bei diesem Modell sparst du dir wiederum 200 Euro und landest so bei unter 800 Euro.

Haare gut, alles gut

Auch für Männer und Frauen mit erhöhtem Bedarf an Haarpflege hat Dyson etwas ins Angebot gelegt. Zum Singles Day gibt es den Dyson Supersonic Origin Haartrockner HD07 mit einem ganz besonderen Deal. Der kultige Föhn mit dem markanten Loch ist 50 Euro billiger und du bekommst auch noch eine Präsentationsbox im Wert von 60 Euro gratis ins Paket gelegt. Damit verbilligt sich der Haartrockner um rechnerisch 110 Euro. Auf der Rechnung des Edel-Haartrockners stehen am Ende 349 Euro.

Der Multi-Haarstyler Dyson Airwrap (hier Testbericht lesen) ist ebenfalls ins Angebot gerutscht. Und das zu einem echt überraschenden Preis. Waren die sonst aufgerufenen mehr als 500 Euro in der Regel die Spaßbremse beim Geschenke-Shoppen, ist der Airwrap im Singles-Day-Angebot nun für 399 Euro in exklusiver Variante zu haben. Mit dabei sind drei Aufsätze.

Dyson Airwrap: Der Premium-Hairstyler ist am Singles Day deutlich günstiger.

Bestpreis-Garantie und Gültigkeit der Angebote

Alle Angebote gelten ab dem 10. November um 9:30 Uhr und laufen, wenn die Lager nicht vorher schon leer geräumt wurden, bis zum 12. November um Mitternacht. Doch es gibt zwei Ausnahmen: Die beiden Spitzenmodelle Dyson Gen5detect™ Absolute in Nachtblau/Kupfer und Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP06 werden zusätzlich bis zur Black-Week vergünstigt angeboten. Konkret heißt das, du hast bei diesen beiden Angeboten bis zum 26. November Zeit – wenn sie nicht vorher ausverkauft sind.

Dyson ist zudem zuversichtlich, dass du die Geräte nirgends günstiger bekommst und gewährt daher eine Bestpreis-Garantie. Heißt: Wenn du ein teilnehmendes Gerät woanders günstiger bekommst, erstattet Dyson dir die Differenz.

Außerdem verlängert der Hersteller den Rückgabezeitraum bei voller Erstattung. Statt bisher schon großzügiger 30 Tage, kannst du gekaufte Produkte, die du nicht behalten willst, noch bis zu 100 Tage nach Kauf zurückgeben und erhältst den vollen Preis. Wenn du also bei der Weihnachtsgeschenke-Wahl danebengegriffen hast oder selbst etwas doppelt bekommst – kein Problem.