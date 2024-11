Dieser 20-GB-Tarif kostet nur 6,99 Euro und ist monatlich kündbar

Im Internet findet man mittlerweile Mobilfunktarife wie Sand am Meer. Oft handelt es sich dabei um absurd hohe Mengen an Datenvolumen, die niemand bei normaler Nutzung vollständig aufbraucht. Du zahlst dadurch also mehr, als du eigentlich müsstest. Bei simyo gibt es die optimalen Tarife für alle, die kein Datenvolumen im dreistelligen Bereich benötigen, sondern mit 20 GB aufwärts zufrieden sind. Mehr dazu jetzt.

20-GB-Tarif für nur 6,99 Euro bei simyo

Mit 20 GB bist du mehr als bedient, wenn du gelegentlich von unterwegs aus Videos oder Serien streamst. Auch Social Media und Surfen im Internet ist mit dieser Menge an Datenvolumen kein Problem. Für die normale Nutzung ist das also definitiv ausreichend. Eigentlich besteht der simyo S Tarif aus nur 15 GB. Während der Black Friday Weeks packt dir der Anbieter aber weitere 5 GB on top und streicht zudem drei Euro vom Preis. Dadurch zahlst du statt hier statt 9,99 Euro nur noch 6,99 Euro monatlich. Du sparst aktuell also gleich doppelt!

Gesurft wird mit 5G-Geschwindigkeit (maximal 50 Mbit/s) im Netz von O₂. Wie gewohnt ist EU-Roaming sowie eine Flat für Telefonie und SMS im Preis von 6,99 Euro bereits enthalten. Das Besondere an diesem Tarif: Du kannst dich entweder für die monatlich kündbare Variante entscheiden, oder du wählst eine feste Laufzeit von Monaten. Bei der flexiblen Version ist ein Anschlusspreis von 19,99 Euro fällig. Bei einer Vertragsbindung über zwei Jahre entfällt dieser.

20 GB sind dir doch nicht genug?

Sollten dir 20 GB doch nicht ausreichen, hat simyo noch weitere Tarif-Deals im Angebot. Auch diese kannst du entweder über einen Zeitraum von 24 Monaten oder monatlich kündbar abschließen. Jeweils mit (bei der monatlich kündbaren Option) oder ohne Anschlusspreis.

simyo M: 30 GB für 7,99 Euro

simyo L: 45 GB für 9,99 Euro

simyo XL: 65 GB für 14,99 Euro