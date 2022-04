70 Euro Rabatt: Der beste Bluetooth-Lautsprecher im Test ist jetzt deutlich günstiger

Bei Teufel ist jetzt wieder großer Online-Sale mit Produkten aus sämtlichen Audio-Kategorien des deutschen Herstellers. Mit dabei ist auch der Bluetooth-Testsieger Teufel Rockster Cross. Der mächtige Lautsprecher mit Umhängegurt ist nicht nur bei der Stiftung Warentest (Note 1,4) prämiert, sondern verließ auch unseren inside digital Bluetooth-Lautsprecher-Test 2021 auf dem ersten Platz als Testsieger.

Testsieger 70 Euro günstiger: Teufel Rockster Cross mit Rabatt

Statt der normal veranschlagten 349,99 Euro, ist der Lautsprecher jetzt für 279,99 Euro im Angebot. Der Rabatt von 20 Prozent entspricht 70 Euro Rabatt. Da Teufel nur über eigene Kanäle verkauft (selbst Angebote bei Otto, Amazon oder MediaMarkt werden von Teufel nach dem Marketplace-Prinzip selbst verarbeitet), ist ein Preisvergleich hier zwecklos. Das ist der aktuelle Bestpreis für den Testsieger.

Der Bluetooth-Speaker ist mit seinen rund 2,5 Kilogramm Kampfgewicht eher etwas für die Gartenparty als für die kleine Feier am See, wie unser Tester anmerkt. Allerdings steckt in dem mächtigen Gehäuse genug Power und Technik für wirklich exzellenten Klang. 16 Stunden hält der Akku durch und im Zweifel unterstützt er auch bidirektionales Laden – fungiert also als Powerbank für dein Smartphone, falls diesem als Media-Player zuerst der Saft ausgehen sollte. Hier kannst du den kompletten Testbericht des Teufel Rockster Cross lesen.

Wichtig zu wissen: Teufel verlangt im Online-Shop eine vergleichsweise hohe Versandpauschale von 9,99 Euro. Nur Kopfhörer sind Versandkostenfrei. Die knapp 10 Euro kommen also noch beim Rockster-Cross-Kauf obendrauf – wen du größere Anlagen kaufst, sind es sogar 20 bis 40 Euro Versand.

Teufel Rockster Cross im Test.

Weitere Teufel-Tipps im Ausverkauf

Neben dem Bluetooth-Speaker-Tipp Teufel Rockster Cross, sind auch Kopfhörer und Sound-Equipment fürs Home-Entertainment teilweise um mehrere hundert Euro reduziert. Die Angebote-Serien laufen in dieser Art seit einigen Wochen, Änderungen sind im Zwei-Wochen-Rhythmus nur bei einigen wenigen Produkten zu beobachten.

Nicht nur preislich richtig gut ist etwa das Angebot zum Stereo-Radio Teufel Boomster (2020). Mit 36 Prozent Rabatt kostet das Gerät für Indoor-Sound statt sonst 350 Euro jetzt nur noch 222 Euro.

Soundbars und Digitalradios im Angebot

Daneben sind auch einige weitere Audio-Produkte für den Sound zu Hause teilweise deutlich reduziert. Die Cinebar Duett Power Edition 2.1 mit großem Subwoofer ist jetzt 100 Euro günstiger und kostet 599,99 Euro statt rund 700 Euro. Noch größer und mächtiger ist das 1.000-Euro-Soundsystem Teufel Ultima 40 Surround 5.1, das jetzt jedoch um rund 200 Euro auf 799,99 Euro reduziert ist.

Preislich etwas gesetzter ist das um 50 Euro reduzierte Angebot der Teufel Cinebar One, die jetzt für 250 Euro zu haben. Etwas vielseitiger ist das Digitalradio „Radio 3Sixty“, das auch per Bluetooth und WLAN (Streamingdienst-kompatibel) bespielt werden kann. Das kostet jetzt 250 statt sonst 350 Euro – satte 100 Euro Rabatt streichst du hier also ein.

Over-Ear-Kopfhörer von Teufel

Die Teufel Real Blue kommen im klassischen Teufel-Design daher. Das aktuelle Modell der Teufel Real Blue ist im Sale vertreten. Die Over-Ear-Kopfhörer mit einem etwas verhaltenerem Design bieten mehr Bass und können sich gleichzeitig mit zwei Geräten verbinden. So ist etwa ein einfacherer Wechsel zwischen Smartphone und PC möglich. Zudem soll der Akku für über 55 Stunden Musikgenuss durchhalten. Das aktuelle Modell der Teufel Real Blue bekommst du im Sale für 150 Euro. Mit aktiver Geräuschunterdrückung werden 200 Euro fällig.

Zuletzt waren auch die Vorgänger-Modelle der Blue-Serie gerne reduziert und teilweise für unter 100 Euro erhältlich. Diese sind mittlerweile ausverkauft.