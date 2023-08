Bosch Professional stark reduziert & mit top Zubehör

Egal, ob als Werkzeug-Set für die erste eigene Wohnung, für fortgeschrittene Hobbyhandwerker oder sogar für den professionellen Einsatz: Mit diesem Bosch Professional Akku-Bohrschrauber Komplettpaket bist du für bevorstehende Heimwerker-Pläne gut ausgestattet. Der 18V Akku-Bohrschrauber kommt dabei nämlich direkt mit zwei passenden Akkus, einem Ladegerät und einem 82-teiligen Zubehör-Set. Und das Beste: Bis zum 18. August gibt’s das Bosch-Werkzeug bei Alternate im Angebot für nur 219 Euro – und somit deutlich günstiger als bei der Konkurrenz. Wir stellen dir das Set genauer vor.

Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 mit tollem Zubehör

Im Angebot für 219 Euro ist dabei ein starkes Komplettpaket rund um den Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55. Der Lieferumfang enthält zusätzlich noch ein praktisches L-Case, zwei passende Li-Ion 18V-Akkus mit 4,0Ah, das Ladegerät GAL 18V-20 sowie ein 82-teiliges Zubehör-Set mit Bits und Bohrern.

Der Akku-Bohrschrauber von Bosch vereint dabei eine hohe Leistung mit hohem Arbeitskomfort. So erreicht das Werkzeug mit seinem bürstenlosen EC-Motor ein Drehmoment von 55 Nm sowie 1.750 Umdrehungen pro Minute. Das robuste 13mm-Metallbohrfutter von Röhm liefert dir zudem eine ideale Kraftübertragung für so ziemlich alle Bohr- und Schraubarbeiten. Dabei hilft auch das coole Zubehör-Set mit insgesamt 82 Bits und Bohrern.

Gleichzeitig ist die Arbeit mit dem Bosch Akku-Bohrschrauber dank des geringen Gewichts von rund einem Kilo (ohne Akku) stets komfortabel. Der nützliche Gürtelclip für ein bequemes Einhängen macht sich im Alltag ebenfalls bezahlt. Abgerundet wird der hochwertige Gesamteindruck von Sicherheitsfunktionen wie der Electronic Motor Protection. Diese schützt den Motor bei der Arbeit vor Überlastung und sorgt so für eine lange Lebensdauer.

Mit zwei Akkus, einem Ladegerät und nützlichem Zubehör-Set

Preis-Check: So gut ist der Deal wirklich

In Kombination mit dem Zubehör-Set, zwei 18V 4,0 Ah Akkus und dem Ladegerät holst du dir so ein überaus starkes Komplettpaket. Der Angebotspreis von 219 Euro ist daher ein waschechtes Schnäppchen – und im Netz aktuell ungeschlagen. Auch dem Blick auf den Preisverlauf hält der Deal stand, denn das Angebot wurde zuletzt im vergangenen Jahr minimal unterboten. Wenn du also noch keinen Bohrschrauber besitzt oder du ein Upgrade für dein altes Werkzeug suchst, kannst du hier bedenkenlos zuschlagen.

→ Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 mit Zubehör-Set & zwei Akkus für 219 Euro

Ultimatives Bosch Professional Werkzeug-Set ebenfalls im Angebot

Du möchtest deine Werkzeugbank auf einen Schlag um zahlreiche starke Bosch Professional Werkzeuge erweitern? Dann haben wir hier ein ultimatives Werkzeug-Set für dich! Für den stolzen Preis von 899 Euro wird dir einiges geboten:

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-60 C

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10

Akku-Bohrhammer GBH 18V-26

Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI

Akku-Baustrahler GLI 18V-1200 C

drei ProCORE18V Akkus

Schnellladegerät GAL 1880 CV

zwei XL-Boxxen

Nicht nur der Umfang, auch der Preis kann sich bei diesem Angebot sehen lassen – denn auch hierbei handelt es sich um den Bestpreis im Netz! Zusätzlich zu den 899 Euro für das Bosch Professional Werkzeug-Set fallen hier jedoch weitere 19,99 Euro für den Versand an.