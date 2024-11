Black Friday Tipp: Dieses 17-Euro-Gadget gehört in jedes Auto

Kleines Gadget, große Wirkung. So lässt sich das hier vorgestellte Must-have-Gadget für Autofahrer beschreiben. Denn hiermit lassen sich ohne großes Investment und ohne dein Zutun lästige Strafzettel vermeiden. Die Rede ist dabei von einer elektrischen Parkscheibe, welche dank Black Friday Rabatt jetzt nur noch 16,99 Euro kostet. Du hast das praktische Gadget schon? Dann verkauft Amazon auch einen Blitzerwarner der Marke zum Sonderpreis.

Jetzt nur 17 Euro: Diese Parkscheibe ist anders

Jetzt gibt es bei Amazon eine elektrische Parkscheibe günstiger zu kaufen. Die Uhr zeigt die Parkzeit per digitaler Anzeige an und wird von innen an die Windschutzscheibe mittels zwei magentischen Klebe-Noppen angebracht. Praktisch: Dank integriertem Bewegungssensor hält die Uhr die Zeit immer an, wenn du das Auto abstellst (Reaktionszeit: unter 60 Sekunden).

Die ooono Park wird mittels Magneten angebracht und ist leicht zu bedienen.

Dank Steuerungs-Elementen kannst du eine Parkzeit auch vorplanen. Zum Beispiel, wenn du auf einen Parkscheiben-Parkplatz fährst, die Parkscheiben-Pflicht aber erst am nächsten Morgen greift. Betrieben wird die Parkuhr mit einer Knopfzellen-Batterie, die du nur selten wechseln musst.

Bei Amazon bekommst du die vom Kraftfahrt-Bundesamt offiziell zugelassene und anerkannte „ooono Park“ Parkuhr jetzt mit 43 Prozent Rabatt. Für nur 16,99 Euro kannst du sie dir in klassischem Parkscheiben-Blau oder schlichterem Schwarz holen und nerviges Parkuhr-Drehen und -vergessen zu einem Akt der Vergangenheit machen.

Die digitale Parkscheibe von ooono hat mittlerweile über 15.000 Bewertungen bei Amazon, bei denen eine 4,5 als errechneter Durchschnitt herauskam. Kein Wunder also, dass Amazon sie als Besteller Nr. 1 im Bereich Auto & Motorrad bewirbt.

Weiteres Must-have für Autofahrer im Angebot

Zusätzlich zur elektrischen Parkscheibe ist auch dieser Blitzerwarner ein echter Tipp für alle Autofahrer. Hier werden momentan sogar satte 44 Prozent vom UVP gestrichen, sodass du schon für 27,99 Euro das geblitzt werden vermeiden kannst. Gleichzeitig warnt dich das Gadget auch vor Gefahrenstellen in ganz Europa, wodurch es der ideale Begleiter für die nächste Reise ist.

→ Zum Blitzerwarner