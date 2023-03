ANC-Kopfhörer für 42 Euro: Amazon verschleudert top Bluetooth-In-Ears

In-Ear-Kopfhörer sollten vor allem einen guten Klang und eine lange Akkulaufzeit bieten. Mit Active Noise Cancelling (ANC) blendest du außerdem Geräusche aus der Umgebung aus, um dich voll und ganz auf Musik, Podcasts oder Telefonate konzentrieren zu können. Für diese Funktion musst du allerdings oftmals weitaus mehr Geld ausgeben. Jedoch nicht bei dem aktuellen Angebot bei Amazon. Denn hier bekommst du Bluetooth-Kopfhörer mit ANC der beliebten Marke Soundcore jetzt für nur 41,99 Euro und damit zum absoluten Tiefstpreis. Alle Details zum Deal gibt’s hier.

Bluetooth-Kopfhörer mit ANC zum Tiefstpreis: So gut ist der Deal

Von einem Preis von zuletzt knapp 70 Euro fallen die In-Ears Soundcore by Anker P3i jetzt bei Amazon um rund 40 Prozent im Preis. Dadurch sind die kleinen Ohrstöpsel jetzt so günstig, wie nie zuvor zu haben (siehe Preisverlauf). Außerdem bietet kein anderer Händler die Bluetooth-Kopfhörer aktuell preiswerter an. Das Angebot für nur 41,99 Euro ist daher momentan absolut zu empfehlen.

Soundcore by Anker P3i: Das können die In-Ears

Doch was bieten die kleinen Ohrhörer von Soundcore nun eigentlich? Zunächst sollen sie dank eines 10-Millimeter-Treibers einen hervorragenden Klang mit kräftigem Bass und klaren Tönen bieten. Weiterhin haben sie eine aktive Geräuschunterdrückung integriert, die bis zu 90 Prozent der Umgebungsgeräusche entfernen soll. Ein Feature, das sonst eher höherpreisigen Modellen vorenthalten ist. Dazu überzeugt auch die Akkulaufzeit. Denn eigenständig halten die Kopfhörer bereits bis zu neun Stunden am Stück durch – in Kombination mit der mitgelieferten Ladehülle schraubst du die Laufzeit auf satte 36 Stunden hoch. Auch das ist im Vergleich zu anderen Konkurrenzprodukten erstaunlich gut.

Darüber hinaus funken die In-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth 5.2 und sorgen somit für eine stabile und klare Verbindung zum jeweiligen Gerät. Praktisch ist zudem der Mono-Modus: Du kannst auch nur einen Kopfhörer verwenden, um etwa im Straßenverkehr alles mitzubekommen oder dich nebenbei zu unterhalten. Der zweite Stöpsel kann währenddessen in der Ladebox wieder mit Strom aufgetankt werden. Insgesamt bekommst du hier ein echt gutes Produkt im modernen Design zum Schnäppchenpreis. Mit einer Bewertung von 4,5/5 Sternen bei Amazon ist auch die Mehrheit der Nutzer überzeugt von den Kopfhörern. Das Angebot gilt sowohl für die Variante in Schwarz, als auch in Weiß. Wie lange der Deal läuft, ist leider nicht erkennbar.