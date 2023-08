Amazon schmeißt Bosch Professional raus: Werkzeug & Akku im Angebot

Wenn du günstig an einen vielseitig einsetzbaren Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber kommen möchtest, solltest du dir diesen Deal bei Amazon nicht entgehen lassen. Hier gibt’s den Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55 jetzt nämlich zum Bestpreis von 75 Euro im Angebot. Passend dazu bekommst du momentan ebenfalls einen 18V-Akku der Reihe satte 42 Prozent billiger.

Der Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber im Überblick

Egal, ob zum Schrauben befestigen oder Löcher bohren in Holz und Metall – mit dem Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55 schnappst du dir für günstige 75 Euro einen waschechten Allrounder. Das Gerät kommt dabei mit 55 Nm Drehmoment auf 1.750 Umdrehungen pro Minute und ist mit einem Gewicht von gerade einmal 1,4 kg äußerst komfortabel in der Handhabung. Außerdem bist du mit dem Akku-Schrauber komplett kabellos unterwegs, was den Einsatz im Alltag noch angenehmer macht.

Mit einer Leistung von 55 Watt nimmt es das 18V-Werkzeug mit verschiedenen Materialien auf: Während in Holz ein Bohrdurchmesser von maximal 35 mm möglich ist, schafft das Bosch-Gerät in Stahl und Mauerwerk immerhin bis zu 13 mm. Der maximale Schraubendurchmesser beträgt gleichzeitig 10 mm. Generell bist du dank des robusten 13 mm Röhm-Metallspannfutters äußerst flexibel unterwegs.

Ein großer Vorteil bei dem Bosch Akku-Schlagbohrschrauber ist zudem der bürstenlose Motor, welcher für eine längere Lebensdauer und eine verbesserte Akkulaufzeit sorgt. Hinzu kommt mit einem LED-Licht zur Ausleuchtung dunkler Arbeitsbereiche noch ein cooles Extra.

Im Angebot für 75 Euro bekommst du mit dem Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55 also ein hochwertiges Werkzeug zum kleinen Preis. Günstiger gibt’s den Schrauber im Netz aktuell nämlich nirgendwo! Doch aufgepasst: Im Lieferumfang ist kein Akku oder Ladegerät enthalten. Glücklicherweise gibt es einen passenden Akku aktuell ebenfalls im Angebot bei Amazon. Besitzt du bereits andere kompatible Geräte der Bosch Professional Reihe, kannst du dir das Geld aber auch sparen und einen deiner bereits vorhandenen Akkus verwenden.

→ Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55 für 75 Euro

Passend dazu: 5.0-Ah-Akku 42 Prozent billiger

Hast du keinen Akku zur Hand, kannst du derzeit ein weiteres Schnäppchen machen. Denn der Bosch Professional Akku GBA 18V 5.0Ah passt nämlich perfekt zu dem Schlagbohrschrauber der 18V-Reihe und ist bei Amazon aktuell satte 42 Prozent günstiger. Dadurch zahlst du nur noch 62,50 Euro für den hochwertigen Akku. Je nach Projekt kann sich auch die Anschaffung eines Zweitakkus lohnen, um noch länger ohne Zwischenladung arbeiten zu können.

→ Bosch Professional Akku GBA 18V 5.0Ah für 62,50 Euro

Um dein Bosch Professional Set komplett zu machen, fehlt dir jetzt nur noch ein Ladegerät. Diese gibt’s selbstverständlich ebenfalls bei Amazon, etwa für lediglich rund 33 Euro. Mit diesem Lader soll dein GBA 18V 5.0Ah Akku in knapp 70 Minuten vollständig aufgeladen werden können.

→ Bosch Professional Akku Ladegerät GAL 18V-40 für 33,03 Euro