Amazon macht 8K-Fernseher bezahlbar: Samsung Neo QLED für unter 1.500 Euro

8K – das ist die höchste Auflösung, die du derzeit bei einem Fernseher bekommen kannst. Zwar benötigt nicht jeder die höhere Auflösung, da bereits 4K gestochen scharf aussieht, aber ein 8K-Fernseher bietet noch einen weiteren Vorteil. Denn die Tiefendarstellung ist bei 8K-TVs außerdem deutlich besser. Bei Amazon sicherst du dir jetzt ein Modell von Samsung mit 55 Zoll schon für 1.499 Euro. Für 65 Zoll zahlst du 400 Euro Aufpreis.

8K, Neo QLED und ultradünnes Gehäuse: Das steckt drin

Die 8K-Auflösung des Samsung Neo QLED 8K QN700C Fernsehers macht das Modell besonders. Im Gegensatz zu einem 4K-TV sind hier viermal so viele Bildpunkte vorhanden, die das Bild selbst aus nächster Nähe gestochen scharf aussehen lassen. Aber auch darüber hinaus bietet der 8K-Fernseher eine Menge für sein Geld. Denn er stellt Filme und Serien außerdem mit der sogenannten Neo QLED-Technologie dar. Dadurch sind tiefe Schwarz- und klare Weißtöne möglich.

Ein Argument gegen 8K-Fernseher ist häufig noch: Es gibt zu wenige Inhalte in 8K. Aktuell stimmt das durchaus, dies kann sich in den nächsten Jahren aber schlagartig ändern. Und bis dahin rechnet der Samsung-Fernseher dank AI Upscaling deine Inhalte hoch, um so ein besseres Bild zu erzeugen. Erstaunlich ist zudem, dass der 8K-TV überall nur 15 Millimeter dick ist. Dadurch macht er sich ebenfalls als Blickfang hervorragend in so manch einem Wohnzimmer. Weiterhin ermöglicht er ein multidimensionales Sounderlebnis dank Dolby Atmos und er erzeugt einen virtuellen 3D-Surround-Sound, der dich direkt ins Geschehen eintauchen lässt. Abgerundet wird das Set-up aus einer Bildwiederholfrequenz von immerhin 50 Hz sowie smarten Funktionen, wie der Alexa-Sprachsteuerung.

Über 50 Prozent im Preis gefallen – so gut ist das 8K-Fernseher Angebot

Ebenso wichtig ist der Preis. Wie bereits eingangs erwähnt, kostet der 8K-Fernseher von Samsung einst eigentlich über 3.000 Euro. Wer ein Jahr gewartet hat, spart nun jedoch über die Hälfte. Schaut man auf den Preisvergleich, sieht man sofort, dass Amazon mit 1.499 Euro derzeit mit Abstand den besten Preis bietet. Und blickt man auf den Preisverlauf, erkennt man zudem, dass der Neo QLED-TV zuvor noch nie günstiger war. Die Lieferung ist außerdem gratis – das ist bei einem Gerät dieser Größe alles andere als selbstverständlich. Möchtest du noch mehr Bildschirmfläche, gibt’s das Modell mit 65 Zoll gerade für 1.899 Euro bei Amazon.