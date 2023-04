Alexa-Gadgets: Smarte Outdoor Kamera & Echo Show 5 besonders billig

Egal, ob Amazon Fire TV-Sticks, Kindle, oder smarte Speaker – im Rahmen der Alexa Frühlingswochen gibt es bei MediaMarkt noch bis zum 10. April (23:59 Uhr) starke Rabatte auf Amazon-Geräte. So kommst du beispielsweise zum Tiefstpreis an Amazon Echo Dot. Ein weiteres Highlight der Aktion ist das Blink Outdoor Kamera System für 59,99 Euro. In einem coolen Bundle mit Amazon Echo Show 5 sparst du sogar noch mal fast 30 Euro extra! Wie das geht, erfährst du hier.

Outdoor Kamera System mit smarten Funktionen

Das Blink Outdoor Kamera System (eine Kamera) für 59,99 Euro bietet dir viele tolle Möglichkeiten. Allen voran sorgt die Kamera für Sicherheit. Dank der Bewegungserfassung weißt du so nämlich ganz genau, wer sich vor deiner Tür oder in deinem Garten aufhält. Hierfür lassen sich auch extra benutzerdefinierte Erfassungs- und Privatzonen einstellen, damit du nur die Bewegungen siehst, die dich wirklich interessieren. Generell hast du über die Blink Home Monitor App Zugriff auf HD-Liveübertragungen der Kamera, bei Nacht sogar mit Infrarot-Sicht. Auf Wunsch kannst du dir auch Benachrichtigungen auf dein Android– oder iOS-Handy senden lassen, sobald die Kamera etwas wahrnimmt. Dafür verbindest du das Gerät zuvor mit deinem WLAN-Netz. Übrigens kannst du dir auch Zusatzkameras holen, um noch mehr Blickwinkel zu bekommen.

Eine weitere coole Funktion kommt zum Einsatz, wenn du die Kamera vor deiner Tür anbringst. Dank Zwei-Wege-Audio kannst du über das Gadget nämlich mit deinen Besuchern sprechen, ohne dass du die Tür öffnen musst. Dadurch fungiert das Gerät als eine Art Video-Türsprechanlage. Betrieben wird das Outdoor Kamera System mit zwei AA-Lithiumbatterien (im Lieferumfang enthalten), die eine Laufzeit von bis zu zwei Jahren haben. Ein Pluspunkt ist zudem die einfache Installation: Dadurch, dass die Kamera komplett kabellos ist, sparst du dir viel Arbeit. Selbstverständlich ist das Gerät dabei mit Alexa kompatibel. Dadurch passt die Kamera perfekt zu Smart Home Geräten wie dem Amazon Echo Show 5. Und hierfür hat MediaMarkt ein cooles Bundle im Gepäck.

→ Blink Outdoor Kamera System für 59,99 Euro

Noch mehr Sparpotential mit Amazon Echo Show 5

Das Blink Outdoor Kamera System für 59,99 Euro ist bereits ein toller Deal, der momentan von keinem Anbieter geschlagen wird. Doch nicht nur das: Wenn du passend zur Outdoor-Kamera auch Interesse am Amazon Echo Show 5 (2. Generation) hast, kannst du insgesamt noch mal 29,99 Euro extra sparen! Das Smart Display kostet einzeln nämlich ebenfalls 59,99 Euro, für beide Geräte zusammen zahlst du im Bundle jedoch nur 89,99 Euro. Dieses tolle Angebot findest du auf der Produktseite vom Blink Outdoor Kamera System unter „Empfohlene Kombinationen“.

Mit dem Amazon Echo Show 5 (2. Gen.) bekommst du ein smartes Gerät, dass du wahlweise mit deiner Stimme oder dem interaktiven 5,5 Zoll großen Display steuern kannst. So lassen sich beispielsweise kompatible smarte Lampen, Thermostate und Co. steuern – vorausgesetzt du besitzt diese Geräte. Ansonsten punktet das Echo Show 5 mit den typischen Smart Home Funktionen: Frag Alexa nach dem Wetter, streame Musik per Voice-Command oder setzt dir Erinnerungen für wichtige Termine. Ein Highlight ist bei dem Gerät jedoch die verbaute Kamera samt Mikrofon, sodass du sogar Videotelefonate führen kannst. Dadurch passt es perfekt zu der Blink Outdoor Kamera.

Die Alexa Frühlingswochen bieten dir allerdings auch noch viele weitere tolle Angebote. Für eine Übersicht aller Deals lohnt sich daher ein Blick auf die Aktionsseite.