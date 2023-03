Smart Home zum Tiefstpreis: Amazon Echo Dot & vieles mehr

Der Frühling ist da und passend dazu sind bei MediaMarkt jetzt die Amazon Frühlingswochen gestartet. Noch bis zum 10. April (23:59 Uhr) kommst du hier teilweise zu Tiefstpreisen an tolle Smart Home Produkte von Amazon. Unser Highlight-Tipp ist dabei der Echo Dot (3. Generation) für nur 24,99 Euro. In einem coolen Bundle bekommst du für einen kleinen Aufpreis zudem eine smarte Steckdose obendrauf. Doch auch die anderen Deals der Aktion können sich sehen lassen.

Echo Dot (3. Gen.): Unser Highlight der Amazon Frühlingswochen

Beim Echo Dot (3. Gen.) für 24,99 Euro (plus 4,99 Euro Versand) handelt es sich um einen sprachgesteuerten Smart-Speaker, der mit Alexa ausgestattet ist. Sobald das Gerät mit dem WLAN verbunden wurde, erleichtert es dir den Alltag im Handumdrehen. Du stehst beispielsweise in der Küche und bist dir nicht mehr sicher, wie das Rezept für deine Lieblingssauce geht? Frag Alexa über den Echo Dot! Außerdem kann dich das Smart Home Gerät auch stets über die aktuellen Nachrichten auf dem Laufenden halten, dich über das Wetter informieren, Timer erstellen und vieles mehr. Ein Highlight ist zudem die Musik-Steuerung über den Echo Dot. Du musst nämlich nicht mehr lästig über das Handy eine Playlist heraussuchen, sondern kannst via Alexa ganz einfach per Voice-Command auf deine Lieblingslieder zugreifen. Von Amazon und Apple Music bis hin zu Spotify werden dabei die gängigsten Musikstreaming-Dienste unterstützt.

Durch die Kombination mit weiteren smarten Geräten holst du zudem noch mehr aus dem Echo Dot raus. So kannst du etwa mit mehreren Speakern deine Musik gleich im ganzen Haus genießen. Ebenso eignet sich der Echo Dot ideal dafür, um Smart Home Geräte zu steuern. Passend dazu gibt es bei MediaMarkt auch direkt ein Bundle mit einer smarten WLAN-Steckdose von Amazon. Für 36,99 Euro bekommst du sowohl den Echo Dot (3. Gen.) als auch die Steckdose. Diese lässt sich dann künftig ganz einfach über Alexa an- und ausschalten. Das Angebot findest du dabei auf der Produktseite vom Echo Dot unter „Empfohlene Kombinationen“. Doch auch sonst kann sich das Preisschild von 24,99 Euro (plus 4,99 Euro Versand) für den Smart-Speaker sehen lassen, denn dabei handelt es sich um den absoluten Tiefstpreis.

→ Echo Dot 3. Generation für 24,99 Euro

Nicht nur Smart Home: Kindle zum Tiefstpreis

Auch abseits der Smart Home Deals gibt es im Rahmen der Aktion einige coole Angebote zu entdecken. Ein weiteres Highlight ist so beispielsweise das Kindle Paperwhite (11. Generation) mit 8 GB Speicher. Bei dieser Version wird dir zwar auf dem Sperrbildschirm sowie auf der Startseite Werbung angezeigt, doch dafür kommst du zum absoluten Tiefstpreis von 84,99 Euro an das Gerät. Das Kindle liefert dir dabei die perfekte digitale Alternative zu herkömmlichen Büchern und überzeugt etwa mit seinem 6,8-Zoll-Display ohne Spiegeleffekte. Günstiger als für 84,99 Euro gab es dieses Kindle dabei noch nie im Netz! Sonst lohnt sich aber definitiv auch ein Blick auf die Aktionsseite selbst. Bei den Amazon Frühlingswochen gibt es nämlich vom Echo Show, über die Blink-Kamerasysteme bis hin zum FireTV-Stick echt viele spannende Produkte von Amazon im Angebot.

→ Weitere Deals? Amazon Frühlingswochen bei MediaMarkt