Aldi: Top-Preis für 2-in-1-Akkustaubsauger von AEG

Es ist kein Geheimnis, dass Hausarbeit nur bei wenigen Menschen Glücksgefühle auslöst. Umso wichtiger ist es, dass unter anderem das Staubsaugen möglichst leicht von der Hand geht. Und genau das ist möglich, wenn nicht ein schweres, kabelgebundenes Gerät zum Einsatz kommt, sondern ein Akku-Staubsauger wie jenes Modell von AEG (Modellname AS52CB18DG), das jetzt bei Aldi im Webshop zum Sonderpreis angeboten wird. Es ist nicht nur ein klassischer Bodenstaubsauger, sondern bei Bedarf auch ein Handstaubsauger für das Absaugen von Sofa, Esstisch oder schwer zugängliche Stellen in den heimischen vier Wänden.

Neues Angebot bei Aldi: AEG-Markenstaubsauger als 2-in-1-Gerät

Teil des Lieferumfangs ist unter anderem eine Multi-Bodenbürste für alle gängigen Bodenbeläge. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 45 Minuten an. Diese Laufzeit ist aber nur zu erreichen, wenn du die Eco-Stufe verwendest. Dann sollst du mit einer Akkuladung in der Lage sein, eine Fläche von bis zu 90 Quadratmeter zu reinigen. Angaben zur Laufzeit mit der zweiten Leistungsstufe machen Aldi und AEG nicht. Eine Wiederaufladung des 2.000 mAh großen Akkus soll in etwa 4,5 Stunden abgeschlossen sein.

Teil des Lieferumfangs ist neben Hygiene-Filter, Teleskop-Fugendüse und einem Möbelpinsel auch eine Wandhalterung mit Ladefunktion. Idealerweise ist der etwas mehr als drei Kilogramm schwere Sauger aber auch in der Lage, zu stehen. Zusätzliches Zubehör ist dafür nicht notwendig. Das Betriebsgeräusch gibt AEG mit 79 dB(A) an, das Staubbehältervolumen mit 300 ml.

AEG 2 in 1 Akku-Staubsauger AS52CB18DG jetzt bei Aldi im Angebot.

Was kostet der AEG 2-in-1 Akku-Staubsauger AS52CB18DG?

Der eigentlich gültige unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für den AEG 2-in-1 Akku-Staubsauger AS52CB18DG liegt nach Angaben von Aldi bei knapp 230 Euro. Zieht man davon die eingangs erwähnten 30 Prozent Rabatt ab, landet man bei einem jetzt bei Aldi gültigen Verkaufspreis in Höhe von gerade einmal 159 Euro. Einmalig kommen noch 5,95 Euro Versandkosten hinzu. Den anfallenden Gesamtpreis kannst du bei Bedarf auch in drei zinsfreien Raten bezahlen. In diesem Fall steht dir der Zahlungsdienstleister Klarna als Partner zur Seite.

Wie gut das Angebot wirklich ist, wird bei einem Blick auf einen aktuellen Preisvergleich deutlich. Abseits von einem Amazon-Marketplace-Angebot mit sehr hohen Versandkosten ist das Angebot von Aldi das mit Abstand beste, das wir zum jetzigen Stand im Internet finden konnten. In anderen Webshops liegt der Verkaufspreis für den praktischen Alltagshelfer bei mindestens knapp 175 Euro. Wer schon länger auf ein gutes Staubsauger-Schnäppchen wartet, findet im neuen Aldi-Angebot eine richtig gute Gelegenheit.

Jetzt weiterlesen Aldi: Drei 4K-UHD-Fernseher zu Spitzenpreisen