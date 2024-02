Aldi: Hochwertiger ADAC Werkzeugkoffer jetzt 60 Prozent billiger

Egal, ob Steckschlüssel, Schraubendreher oder Zangen – in diesem ADAC Werkzeugkoffer steckt all das und noch viel mehr. Die Box umfasst dabei insgesamt 77 Teile und liefert dir so ein tolles Komplettpaket für dein nächstes Heimwerkerprojekt. Und das Beste: Bei Aldi kostet der ADAC Werkzeugkoffer dank 60 Prozent Rabatt jetzt nur noch 129 Euro!

ADAC Werkzeugkoffer mit 77 Teilen krass reduziert

Bei dem ADAC Werkzeugkoffer für 129 Euro (plus Versand) handelt es sich um ein Produkt der deutschen Marke Brüder Mannesmann. Die Geräte zieren dabei aber nicht nur einfach das ADAC-Logo und sind in den markanten Farben des Automobilclubs gefärbt. Generell soll der Werkzeugkoffer von ADAC-Experten überprüft worden sein, was eine durchweg hohe Qualität garantiert. Passend dazu gibt dir der Hersteller auch direkt eine Garantie von 10 Jahren auf Material- und Produktionsfehler.

Doch was steckt jetzt überhaupt in der Box? Insgesamt liefert dir der Koffer 77 Teile, inklusive zahlreicher essenzieller Werkzeuge für den Alltag. Unter anderem eine Telefonzange, ein Schlosserhammer, ein Spannungsprüfer, zwei Umschaltknarren, neun Innensechskantschlüssel, verschiedene Werkstattschraubendreher, ein Bit-Set und vieles mehr befinden sich in dem Werkzeugkoffer. Die Geräte sind dabei größtenteils aus Stahl oder CV-Stahl gefertigt und wurden nach IP65 zertifiziert. Das heißt: Das Werkzeug ist sowohl gegen Staub als auch Spritzwasser optimal geschützt.

Der hochwertige Inhalt wird dir dabei in einem kompakten Werkzeugkoffer (33 x 41,5 x 18,5 cm) mit einem Gesamtgewicht von 7,2 kg geliefert. Damit du bei der Vielzahl an Werkzeug nicht den Überblick verlierst, sorgt die integrierte Schaumstoffeinlage für Ordnung. So musst du künftig nicht mehr lange nach dem passenden Werkzeug suchen und kannst direkt loslegen. Der ADAC Werkzeugkoffer ist bei Aldi jetzt starke 60 Prozent billiger und kostet dadurch nur noch 129 Euro. Für den Versand fallen weitere 5,95 Euro an.

Viele weitere tolle Angebote im Aldi Flash Sale

Der preiswerte ADAC Werkzeugkoffer ist übrigens aufgrund des aktuell laufenden Flash Sales von Aldi im Angebot. Hierbei streicht der Discounter bei zahlreichen Produkten bis zu 71 Prozent von den Kaufpreisen. Dies sorgt für einige tolle Angebote, wie etwa eine flexible Infrarot-Heizung oder preiswerte Over-Ear-Kopfhörer. Falls du noch mehr coole Deals entdecken möchtest, lohnt sich ein Blick auf die Aktionsseite somit auf jeden Fall. Doch aufgepasst: Der Aldi Flash Sale läuft nur noch bis zum 25. Februar. Schnell sein lohnt sich also!

