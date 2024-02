Du benötigst keinen Vielsurfer-Tarif, sondern möchtest einfach nur ein ordentliches Datenpaket zum kleinen Preis? Dann solltest du dir diese Aktion bei Blau einmal genauer anschauen. Über den Gutschein-Code blauallnetl8 gibt’s jetzt nämlich 8 GB zum Blau Allnet L Vertrag geschenkt – was für ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis sorgt. Dadurch bekommst du für monatlich 6,99 Euro nämlich insgesamt 15 GB samt Allnet-Flat. Und auf Wunsch kannst du den Tarif auch ohne Mindestlaufzeit abschließen und dadurch monatlich kündigen.

15 GB, Allnet-Flat und Co. – Das bietet dir der Vertrag für 7 Euro

Nehmen wir den Tarif einmal etwas genauer unter die Lupe. Bei dem Blau Allnet L Vertrag bekommst du normalerweise 7 GB Datenvolumen für monatlich 6,99 Euro geboten. Dies ist bereits kein schlechtes Angebot, über den Code blauallnetl8 gibt’s jetzt jedoch weitere 8 GB gratis dazu. Dadurch werden dir für 6,99 Euro pro Monat 15 GB zur Verfügung gestellt. Den Gutschein-Code kannst du dabei ganz unkompliziert im Warenkorb angeben.

Gesurft wird bei dem Tarif übrigens mit bis zu 50 MBit/s im LTE-Netz von Telefónica. Diese Geschwindigkeit sollte für den Alltag aus Social Media, Streaming und Co. vollkommen ausreichen. Neben dem Datenvolumen bekommst du obendrein auch noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze zur Verfügung gestellt. Du kannst also so viel telefonieren und SMS schreiben, wie du magst – komplett ohne extra Kosten. EU-Roaming ist bei dem Tarif ebenfalls inklusive und die kostenlose Rufnummernmitnahme ist ebenso problemlos möglich.

Eine Besonderheit gibt’s bei dem Tarif-Deal aber noch: Du kannst nämlich frei entscheiden, ob du den Vertrag mit oder ohne Mindestlaufzeit abschließen möchtest. Wenn du bereit bist, dich 24 Monate zu binden, streicht dir Blau den Anschlusspreis komplett. Ist dir hingegen Flexibilität wichtiger, fallen einmalig 29,99 Euro an. Dann kannst du jedoch auch jederzeit monatlich kündigen.

→ Tarif mit 15 GB für 6,99 Euro (mit Code blauallnetl8)

Alle Tarif-Infos auf einen Blick

15 GB LTE-Datenvolumen (mit Code blauallnetl8 )

) 50 MBit/s maximale Surfgeschwindigkeit im Telefónica-Netz

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming inklusive

Kostenlose Rufnummernmitnahme

Kein Anschlusspreis oder keine Mindestlaufzeit

Nur 6,99 Euro pro Monat