Handlich, clever & vielfältig: Tineco PURE ONE Air Pro Akkusauger im Test

Der Tineco PURE ONE Air Pro ist aktuell der preiswerteste Akku-Staubsauger des chinesischen Herstellers. Er verspricht eine hohe Flexibilität, Wendigkeit und ein handliches Design. Im Lieferumfang befindet sich neben dem Hauptgerät und der Bodendüse jede Menge Zubehör, mit dem sich auch das Sofa, Regale und sonstige Ecken schnell von Unrat befreien lassen. Wie wir es bereits von anderen Tineco-Haushaltsgeräten kennen, lässt sich das Zubehör nicht nur direkt am Handgerät, sondern praktischerweise auch am Saugrohr befestigen. Dadurch kommt man selbst in schwer erreichbare Ecken und Ritzen oder an die Decke. Dazu verspricht der Akkusauger einige smarte Funktionen, die das Reinigungsergebnis zusätzlich verbessern sollen. Aber hält er sein Versprechen?

Lieferumfang, Verarbeitung und Preis

Der Tineco PURE ONE Air Pro Akkusauger wurde uns in einem kompakten Karton geliefert, der sich per Tragegriff gut transportieren lässt. Im Inneren befindet sich einzeln verpackt in kleinen Plastiktüten das Handgerät, das Saugrohr sowie eine sogenannte ZeroTangle Bürste für Hart- und Teppichböden. Außerdem finden wir in der Box eine Mini-Power-Bürste für die Reinigung von Polstermöbeln sowie eine Fugendüse für Sofaritzen oder die Reinigung unter Autositzen. Die mitgelieferte 2-in-1-Staubbürste lässt sich per Klick von einem offenen und breiten Saugrohr in eine Reinigungsbürste für glatte Oberflächen verwandeln. Auch eine Ladestation ist Teil des Lieferumfangs. Hier lässt sich der Tineco Akkusauger samt Zubehör aufrecht aufbewahren und über die darin verbauten Kontakte aufladen. So ist er immer betriebsbereit und schnell zur Hand.

Zubehör für jeden Bedarf – das steckt alles im Karton des Tineco Akkusaugers

Der Akkusauger samt Zubehör macht einen wertigen Eindruck und liegt gut in der Hand. Besonders praktisch finden wir das Stecksystem aller Zubehörteile. Ein Knopfdruck genügt und die Fugendüse oder das Saugrohr ist schnell entfernt. Gleichzeitig rasten die Aufsteckbürsten durch den Mechanismus ein und bieten guten Halt ohne Wackeln und verrutschen. Tineco verkauft den smarten Sauger für 329 Euro (UVP), es gibt ihn aber auch hin und wieder mit Rabatt.

Lautstärke, iLoop-Sensor und Handhabung – der erste Eindruck des Tineco PURE ONE Air Pro

Bei der ersten Nutzung fallen zwei Sachen sofort positiv auf: Der Akkusauger ist im normalen Modus sehr leise und das Handgerät ist angenehm leicht. Zusammengesteckt mit Saugrohr und Bodendüse nimmt das Gewicht zwar etwas zu und auch die Lautstärke steigt durch die motorisierte Bürste – der Akku-Staubsauger ist aber dennoch handlich und relativ leise.

Tineco PURE ONE Air Pro – die LED-Beleuchtung macht jedes Staubkorn sichtbar

Wir haben den Tineco PURE ONE Air Pro zunächst als Bodenstaubsauger getestet und Haare, Krümel und Co. vom Boden beseitigt. Dabei bewegt sich der Sauger angenehm leicht über den Boden, dabei ist er sehr wendig und liegt gut in der Hand. Die LED-Beleuchtung an der Bodendüse macht außerdem Schmutz einfacher sichtbar. Sollte dir das noch nicht ausreichen, hilft die iLoop™-Technologie zusätzlich. Denn der Sensor erkennt den Verschmutzungsgrad automatisch und zeigt über einen farblich leuchtenden Ring auf dem Display, ob du eine Stelle gründlicher bearbeiten musst. Darüber hinaus passt der Air Pro von selbst die Saugkraft an. Dadurch werden besonders schmutzige Bereiche auch wirklich sauber, während der Akku bei leicht verschmutzten Stellen geschont wird. Das runde Display zeigt dir darüber hinaus nützliche Infos, wie den Akkustand, den Reinigungsmodus oder Fehlfunktionen an.

Das Display des Tineco Akkusaugers zeigt den Akkustand, Verschmutzungsgrad und mehr

Flexibel einsetzbar – auch unter Möbeln

Vor allem gut gefallen hat uns weiterhin die Modularität des Akkusaugers. Denn alle Zubehörteile lassen sich wahlweise am Handgerät oder am Saugrohr einrasten. Dadurch konnten wir nicht nur Polstermöbel und Fensterbänke mit dem Handgerät und den verschiedenen Aufsätzen reinigen, sondern sind auch problemlos an Spinnweben an der Decke gekommen. Sogar die Bodendüse kannst du direkt mit dem Handgerät verbinden – optimal, um etwa Treppenstufen zu säubern.

Das Zubehör lässt sich auch am Saugrohr anbringen, um etwa die Decke zu reinigen

Dadurch, dass das Gelenk der flachen Bodendüse um 90 Grad neigbar ist, kamen wir auch ohne Probleme unter Heizkörper und Möbel. Darüber hinaus gefällt uns der Minimalismus: Denn es gibt nur einen Auto- und einen Max-Modus. Im Auto-Modus musst du dir überhaupt keine Gedanken mehr um die Saugleistung mehr machen. Und wenn eine Stelle einmal hartnäckiger verschmutzt oder schwerer zugänglich ist, kannst du mit dem Max-Modus noch mehr Saugkraft aus dem Gerät herausholen.

Akkulaufzeit und Entleerung

Die Akkulaufzeit des Handgeräts beträgt zudem bis zu 30 Minuten. Das ist genug, um die meisten Möbel zu Hause in einem Durchgang zu reinigen. Nutzt du jedoch die Bodenbürste, sinkt die Laufzeit auf 20 Minuten. Im Max-Modus, der in der Regel nur kurzzeitig genutzt wird, bleiben rund zehn Minuten Laufzeit übrig. Ein etwas größerer Akku hätte dem kabellosen Staubsauger also gutgetan.

Cool ist aber auch, dass der Akkusauger ohne Wechsel-Filterbeutel auskommt. Es entstehen also keine Folgekosten für dich. Und dank der PureCyclone-Technologie trennt der Staubsauger Staub und Luft, damit der integrierte HEPA-Filter nicht verstopft und die Saugleistung konstant hoch bleibt. Der Staubbehälter fasst zudem rund 0,3 Liter, wodurch du ihn in der Regel nicht nach jedem Saugvorgang entleeren musst. Per Knopfdruck landet der Inhalt des Behälters rasch im Mülleimer – ohne, dass du in Kontakt mit dem Schmutz kommst.

Fazit zum Tineco PURE ONE Air Pro

Insgesamt hat uns der Tineco PURE ONE Air Pro sehr gut gefallen. Er ist handlich, wendig, gespickt mit smarten Features und extrem flexibel. Das mitgelieferte Zubehör ist dabei echt praktisch und hilft bei der Reinigung von Polstern und schwer erreichbaren Bereichen. Auffallend war außerdem der niedrige Geräuschpegel bei der Reinigung sowie das angenehme Gewicht.

Jeder, der einen kompakten Akkusauger für den Alltag braucht und keine besonders große Wohnung hat, sollte daher mit dem PURE ONE Air Pro zufrieden werden. Lediglich bei größeren Wohnungen stößt der Haushaltshelfer an seine Grenzen. Denn die Akkulaufzeit samt Bodenbürste ist mit rund 20 Minuten relativ begrenzt. Auch die Breite des Bodenaufsatzes ist weniger für große Flächen geeignet und hat stattdessen seine Stärke in verwinkelten Bereichen, kleineren Wohnungen oder unter Möbeln.

Pros des Tineco PURE ONE Air Pro

angenehm leise

leichtes Gewicht

praktische iLoop™-Sensortechnologie

hohe Flexibilität

sinnvolles Zubehör

LED-Beleuchtung

hilfreiches Display

gutes Reinigungsergebnis

nicht zu viel Schnickschnack: Nur zwei Modi

Contras des Tineco PURE ONE Air Pro

viel Verpackungsmaterial im Karton

nicht frei stehend

Akkulaufzeit könnte etwas länger sein