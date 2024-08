Homeoffice-Gamechanger? Was diese Bürostühle so besonders macht

Seit 12 Jahren hat sich die Marke Sihoo auf die Entwicklung von ergonomischen Stühlen und Möbeln spezialisiert. Mit der „Doro“ genannten Serie verkauft der Hersteller vier unterschiedliche Stühle, die das tagtägliche Sitzen komfortabler gestalten sollen.

Die Doro Serie launchte im April 2023 und besteht mittlerweile aus der S- und der C-Linie. Grundsätzlich ähneln sich die Stühle, jedoch mit einigen Unterschieden. Alle vier Modelle sind beispielsweise aus atmungsaktivem Mesh hergestellt, sodass du selbst bei heißen Temperaturen nicht ins Schwitzen kommst. Verschiedene Features wie eine Lendenwirbelstütze oder eine verstellbare Rückenlehne sollen Schmerzen und Verspannungen durch stundenlanges Sitzen minimieren. Die Stühle sind durch ihr ausgefallenes Design außerdem ein Eyecatcher in deinem heimischen Büro.

Wenn du gerade auf der Suche nach einem neuen Bürostuhl bist, könnte die Doro Serie also etwas für dich sein. In diesem Artikel stellen wir dir die verschiedenen Stühle einmal vor.

Die Doro C-Serie

Die C-Serie besteht aus dem C300 und dem C300 Pro Modellen. Beide Stühle verfügen über eine selbstanpassende Lendenwirbelstütze. Diese schmiegt sich automatisch in jeder Sitzposition an deinen Körper an, um deinen unteren Rücken zu entlasten. Die Rückenlehne der Stühle bewegt sich mit dir mit und unterstützt so deinen Oberkörper den ganzen Tag lang. Dabei ist sie ist frei beweglich, sodass du dich, wenn du eine Pause brauchst, ganz einfach zurück lehnen kannst. Die Nackenstütze kannst du ebenfalls ganz nach deinen Bedürfnissen stufenlos in alle Richtungen verstellen.

Die C-Serie von Sihoo ist in einem schlichten Design gehalten.

Der C300 Pro gilt als die aktualisierte Variante des Doro-Klassikers C300. Er verfügt über ein zwei Zentimeter breiteres Sitzkissen, was vor allem für größere Menschen von Vorteil sein soll. Außerdem bietet er noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. Bei diesem Modell kannst du die Armlehnen nicht nur drehen, sondern auch nach oben und unten verschieben.

Das kosten die Bürostühle der C-Serie

Preislich bewegen wir uns in der C-Serie eher im gehobenen Segment. Für den C300 musst du normalerweise 399,99 Euro investieren. Amazon bietet ihn jedoch momentan für 369,99 Euro an. Der Hersteller selbst toppt dieses Angebot mit einem Preis von 279,99 Euro noch mal. Entscheidest du dich für den C300 Pro, musst du schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Normalerweise kostet das Modell stolze 799,99 Euro. Auf der Sihoo-Website bekommst du ihn allerdings aktuell für 599,99 Euro.

Die Doro S-Serie

Mit der S-Serie legt Sihoo noch einmal eine Schippe an Funktionen drauf. Die Stühle S100 und S300 (hier im Test) verfügen über weitere, zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten und ein futuristisches Design.

Die Lendenwirbelstütze besteht bei diesen Modellen aus zwei separaten Polstern. Sie sollen die natürliche Krümmung der Wirbelsäule noch besser als in der C-Serie unterstützen und Rückenschmerzen so effektiv zu verhindern. Die Rückenlehne sowie die Armlehnen und Nackenstütze kannst du hier unabhängig von den anderen Einzelteilen verstellen und an deinen Körper anpassen.

Beim S300 handelt es sich um das aktuelle „Top-Modell“ aus der Sihoo Doro Serie. Entscheidest du dich für diesen, bekommst du einen Stuhl, der sich komplett individuell an dich anpasst. Dank des innovativen „Anti-Gravitations-Mechanismus“ kannst du die Rückenlehne in jedem Winkel zurückstellen, ohne sie feststellen zu müssen. So lässt sie sich beinahe in eine waagrechte Position bringen. Wenn du dich aufrichtest, schwingt sie mühelos mit hoch. Dabei passen sich die Sitzfläche und die Armlehnen an die Rückenlehne an und sollen deine Muskeln so entlasten. Einer kurzen Denkerpause direkt im Bürostuhl steht somit nichts im Wege.

Die beweglichen Einzelteile des S300 sollen, anders als bei anderen Modellen, für optimale Entlastung der Muskeln sorgen.

Interessant ist außerdem, dass der Hersteller im S300 Glasfaserplatten in Luft- und Raumfahrtqualität verbaut hat. Diese sollen dir beim Sitzen das Gefühl der Schwerelosigkeit vermitteln. Die Lendenwirbelstütze des S300 kannst du mittels einer Gasdruckfeder auf deine Bedürfnisse einstellen. Bei allen anderen Modellen sind die Stützen nicht individuell verstellbar.

Doro S-Serie: Das kosten die Bürostühle

Diese Funktionen haben allerdings auch ihren Preis. Die S-Serie von Sihoo startet bei 549,99 Euro für den S100. Aktuell bietet der Hersteller allerdings einen saftigen Rabatt von 250 Euro und verkauft den Stuhl für 299,99 Euro. Auf Amazon erhältst du das Modell ebenfalls für 299,99 Euro.

Wenn du dich in den S300 verguckt hast, bist du, abhängig von der Farbe für die du dich entscheidest, zwischen 899,99 Euro und 909,99 Euro los. Aber auch hier schenkt dir Sihoo aktuell einen Rabatt. So ergatterst du den S300 in Weiß momentan für 709,99 Euro. Das schwarze Modell gibt es für 799,99 Euro.

Ob sich die Investition in einen Sihoo Doro Stuhl wirklich lohnt? Wir haben den Sihoo Doro S300 in unserer Redaktion bereits ausgiebig getestet. Einen ausführlichen Testbericht liest du hier.