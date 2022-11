Yeedi Black Week: Die besten Saugroboter-Deals zum Black Friday

Auch wenn Yeedi hierzulande noch nicht jedem ein Begriff ist, fasst der Saugroboter-Hersteller zunehmend auf dem deutschen Markt Fuß. Grund dafür ist ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Saugroboter von Yeedi sind regulär bei Amazon und Co. erhältlich und mit 24 Monaten Garantie ausgestattet. Man arbeitet mit dem Premium-Hersteller Ecovacs zusammen und bietet zuverlässige Technik und eine optisch ansprechende App. Zum Black Friday gibt es großzügige Rabatte auf viele Modelle.

Yeedi Vac 2 Pro: Saug- und Wischroboter für unter 300 Euro

Der Yeedi Vac 2 Pro ist ein echter Geheimtipp, wenn du auf der Suche nach einem preiswerten Saugroboter mit sehr guter Wischfunktion suchst. Doch der Reihe nach. Der Saugroboter ist mit einer optischen Navigation ausgestattet, kann also eine Karte deiner Wohnung erstellen. So kannst du ihn zielgenau in einzelne Räume schicken oder dein komplettes Zuhause staubsaugen lassen. Dank einer 3D-Hinderniserkennung werden herumliegende Gegenstände wie Schuhe oder Spielzeug erkannt – und umfahren. So muss vor dem automatischen Staubsaugen nicht einmal aufgeräumt werden.

Der Yeedi Vac 2 Pro mit Profi-Wischfunktion

Beim Staubsaugen bietet der Yeedi Vac 2 Pro eine Saugstärke von 3.000 Pascal. Trotz der hohen Saugleistung war er in unserem Test mit 58 Dezibel vergleichsweise leise unterwegs. Eine Bodenrolle mit Silikon-Lamellen und Borsten sorgt dafür, dass der Saugroboter sowohl schwere Krümel, als auch feinen Staub zuverlässig aufsaugt. Optional ist sogar eine automatische Entleerungsstation erhältlich – oder kann zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet werden.

Ein echtes Highlight des Yeedi Vac 2 Pro ist hingegen die Wischfunktion. So arbeitet Yeedi mit dem Premium-Hersteller Ecovacs zusammen und stattet den Saugroboter mit einer oszillierenden Wischfunktion aus. Hierbei schrubbt die Wischplatte ähnlich wie eine elektrische Zahnbürste über den Boden. Das Ergebnis konnte uns im Test überzeugen. Andere Saugroboter mit dieser Wisch-Leistung sind deutlich teurer.

So gibt es den Yeedi Vac 2 Pro im Black Friday Angebot für 299,99 Euro statt 449,99 Euro.

Yeedi Vac Max: günstig & gut

Kannst du auf Premium-Features wie die KI-Hinderniserkennung und das Profi-Wischen verzichten, ist der Yeedi Vac Max das richtige Modell für dich. Auch hier kommt wieder eine optische Navigation zum Einsatz. Damit erstellt der Saugroboter eine zentimetergenaue Karte deines Zuhauses und lässt sich per App gezielt in einzelne Räume oder Bereiche schicken. Einzig die Hinderniserkennung gibt es im Vergleich zum teureren Vac 2 Pro hier nicht. Dafür kannst du auch hier eine automatische Entleerungsstation dazukaufen oder später nachrüsten.

Günstig & gut – der Yeedi Vac Max von Unten

Auch bei der Saugleistung sind die beiden Modelle identisch. So bietet auch der Yeedi Vac Max 3.000 Pascal Saugstärke und ist mit einer Hybrid-Bürste mit Silikon-Lamellen und Borsten ausgestattet. So kann sich auch hier das Reinigungsergebnis sehen lassen. Das Wisch-Modul ist hingegen einfacher gehalten und dient dazu, feinen Staub und Pollen vom Boden zu entfernen und optional mit einem Reinigungsmittel für einen frischen Geruch zu sorgen.

Der Yeedi Vac Max ist im Black Friday Angebot für 219,99 Euro erhältlich.

Yeedi Mop Station: vollautomatisch Wischen

Die Yeedi Mop Station ist der erste vollautomatische Wischroboter auf dem deutschen Markt. Dieses Modell kommt mit einer Station mit zwei großen Wassertanks sowie einem Saugroboter mit rotierenden Wischpads daher. Mit den beiden drehenden Wischmops reinigt der Wischroboter zuverlässig dein Zuhause. Ist er damit fertig, musst du dich nicht einmal um das Waschen der Tücher kümmern.

Denn die mitgelieferte Station wäscht und trocknet die Wischmops vollkommen automatisch. Sie sorgt auch dafür, dass der Wassertank des Roboters stets gefüllt ist. Du musst nur noch alle ein bis zwei Wochen den mehrere Liter großen Wassertank der Station nachfüllen und den Behälter mit schmutzigem Wasser wegschütten.

Die Yeedi Mop Station

Darüber hinaus hat die Yeedi Mop Station auch eine Saugfunktion integriert. Diese bietet eine Leistung von 2.500 Pascal. Navigiert wird auch hier mit einem optischen Sensor, der eine Karte deines Zuhauses erstellen kann.

Die Yeedi Mop Station gibt es im Black Friday Deal für 499,99 Euro statt 649,99 Euro.