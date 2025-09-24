Schon ein 50-GB-Tarif im Telekom-Netz für nur gut 20 Euro ist kein schlechter Deal. Allerdings wird das Angebot, das wir jetzt gefunden haben, noch einmal deutlich besser – durch die Zugabe einer neuen Nintendo Switch 2 in der Mario-Kart-Edition. Das spaßige Rennspiel ist hier also ebenfalls mit dabei. Sichern kannst du dir die neue Spielkonsole für nur 8,95 Euro als einmalige Zuzahlung. Du bekommst die Konsole also nahezu geschenkt zum Tarif. Alle Details gibt’s hier.

Tarif und Kosten zusammengefasst

Den Tarif-Deal mit der Switch 2 im Bundle haben wir bei Gomibo gefunden. Das ist ein niederländischer Anbieter für Tarife und Smartphones, der bereits seit einigen Jahren auf dem Markt ist und auf Trustpilot mit 4,3 von 5 Sternen bewertet wurde. Hier kannst du also bedenkenlos einkaufen und musst dir dabei auch keine Gedanken über den Standort Niederlande machen – geliefert wird trotzdem in ein bis zwei Werktagen.

Aber nun zum Deal selbst: Du bekommst hier einerseits die freenet Allnet Flat mit 50 GB im 5G-Netz der Telekom. Hier surfst du mit bis zu 50 Mbit/s – ruckelfrei und stabil. Außerdem ist eine Allnet- und SMS-Flat mit dabei und innerhalb der EU nutzt du all das genauso wie in Deutschland. Eigentlich kostet der Tarif 39,99 Euro pro Monat, er ist aber jetzt auf 27,99 Euro monatlich reduziert.

Telekom-Tarif und Nintendo Switch 2 super günstig

Und jetzt kommt der Clou: Deine monatliche Rechnung kannst du mit einem Wechselbonus in Höhe von 150 Euro noch einmal zusätzlich senken. Nimmst du deine alte Rufnummer in den neuen Tarif mit, bekommst du 150 Euro gutgeschrieben. Verrechnet man diese mit den 24 Monaten Laufzeit, landest du bei nur noch 21,86 Euro durchschnittlichen Kosten pro Monat. Nach den zwei Jahren Mindestlaufzeit steigen die Kosten allerdings wieder etwas an. Dann solltest du also überlegen, ob sich der Tarif noch für dich lohnt und gegebenenfalls kündigen. Normalerweise fällt zudem eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro an. Diese kannst du dir aber ebenfalls zurückerstatten lassen, indem du eine SMS mit dem Text “AP frei” an die Nummer 8362 sendest.

Noch besser durch Nintendo Switch 2 Zugabe

Soweit schon mal kein schlechter Deal. Richtig gut wird es aber erst durch die Nintendo Switch 2 im Wert von rund 500 Euro für nur 8,95 Euro einmaligen Aufpreis. Die neueste Konsolen-Generation gibt’s hierbei in der Mario-Kart-Edition dazu. Das heißt: Der bunte Funracer Mario Kart World ist hier ebenfalls gratis mit dabei. Rechnet man den Wert der Spielkonsole (499 Euro) auf 24 Monate um, ergibt das rund 20,50 Euro pro Monat. Für nur gut 1 Euro mehr pro Monat ist hier aber auch noch der 50-GB-Tarif enthalten. Wenn du also ohnehin an der Nintendo Switch 2 interessiert bist, ist dieses Angebot nahezu unschlagbar.

