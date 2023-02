Staubsauger und Saugwischer von Vorwerk: Diese Sets sind jetzt stark reduziert

Ende 2022 hat der Wuppertaler Hausgerätehersteller Vorwerk mit dem Kobold VK7 einen neuen Akku-Staubsauger und die Weiterentwicklung des „Besserwischers“ vorgestellt. Er ist das flexible und kabellose Gegenstück zum Bodenstaubsauger Kobold VT300, der bereits etwas länger auf dem Markt etabliert ist. Beide Modelle sind jetzt in verschiedenen Kombi-Sets im Angebot. Diese Pakete lohnen sich vor allem.

Kobold VK7 im Angebots-Set zum Schnäppchenpreis

Rund um den Kobold VK7 gibt es das „Einfach sparen Set“ zusammen mit der EB7 Elektrobürste. Einmal in den VK7 „geclickt“, saugst du damit deine Teppich- und Hartböden im Handumdrehen. Mit der verbauten motorisierten Bürste entfernst du mit bis zu 4.800 Umdrehungen pro Minute effizient Staub und Schmutz aus Teppichen. Außerdem erkennt die EB7 Elektrobürste automatisch den jeweiligen Untergrund und passt Saugstufe und Rotation entsprechend an. Die Bauweise des Aufsatzes fällt dabei extra flach aus, damit du auch problemlos unter Möbeln staubsaugen kannst.

Der neue Kobold VK7 ist zudem mit einer Boost-Funktion ausgestattet, mit der du auch gröberen Schmutz mit Leichtigkeit entfernst. Weiterhin verfügt der Nachfolger des Kobold VB100 nun über einen praktischen 180°-Drehgriff. Damit verwandelst du den akkubetriebenen Stielstaubsauger in ein handliches Gerät zur Reinigung von Polstern, Regalen oder Treppenstufen – oder zum einfachen Staubsaugen im Auto.

Das Set aus Kobold VK7 Akku-Staubsauger und EB7 Elektrobürste gibt es jetzt bei Vorwerk zum Preis von 899 Euro. Somit sparst du rund 100 Euro gegenüber den Einzelpreisen. Und als kleines Schmankerl bekommst du dazu noch ein 6er-Pack Duftchips „happy place“ von airumo. Die lassen sich in den VK7 einsetzen und sorgen beim Staubsaugen für eine angenehm duftende Wohlfühlatmosphäre im Haus. Einfach den airumo Duftchip in den Duftchip-Halter des Kobold Staubsaugers einsetzen und sich in die airumo Duftwelten entführen lassen!

Weitere Set-Angebote rund um den Kobold VK7 bei Vorwerk:

Vorwerk Kobold VT300 in diesen Kombis im Angebot

Und auch zum Bodenstaubsauger Kobold VT300 gibt es bei Vorwerk aktuell einige interessante Angebots-Sets. Eines mit dem Namen „Power-Spar-Set premium“ beinhaltet neben dem VT300 die EB400 Automatik-Elektrobürste zum effektiven Staubsaugen und den SP600 Saugwischer, mit dem du auch feuchten und klebrigen Schmutz leistungsstark von deinen Böden entfernst. Hier sind außerdem ein Saugrohr und -schlauch sowie fünf Filtertüten mit dabei. Und auch hier schenkt Vorwerk dir noch ein 6er-Pack airumo Duftchips „happy place“ dazu. Das Set kostet 1.349 Euro und du sparst gut 138 Euro gegenüber den Einzelpreisen.

Auch diese Set-Kombinationen mit dem VT300 sind gerade im Angebot bei Vorwerk: