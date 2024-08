In den aktuellen Tagesangeboten von Amazon ist uns diese Powerbank aufgefallen, die in eine Faust passt. Das kleine Ding macht sich also gut in Hosentasche, Handtasche oder nimmt im Ausflugsgepäck keinen großen Raum ein.

Universell und praktisch: Mini-Powerbank jetzt 40 Prozent reduziert

Im zeitlich befristeten Angebot bekommst du den kleinen Stromspender für Handy, In-Ear-Ladecase und nahezu sämtliche Akku-Geräte, die per USB aufladbar sind, um 40 Prozent günstiger und damit für aktuell 20,39 Euro. Die Vielseitigkeit des Gadgets wird mit durchdachten Eigenschaften nochmal zusätzlich unterstrichen.

So bietet die Powerbank ein Display mit den wichtigsten Daten, fasst im Innern 10.000 mAh und kann dank entsprechender Slots bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen (2 X USB-A, 1 X USB-C). Das hat außerdem den Vorteil, dass du die Powerbank auch als Splitter verwenden kannst, um dort, wo nur eine Steckdose verfügbar ist, zwei Geräte gleichzeitig zu laden – selbst wenn die Powerbank leer ist.

→ Tipp: Dieses 33-Euro-Gadget darf auf Ausflügen nicht mehr fehlen

Die maximale Ladeleistung des USB-C-Slots gibt der Hersteller mit 22,5 Watt an, was ziemlich ordentlich für eine Powerbank dieser Größe und Preisklasse ist. Ein Mini-Highlight ist dann noch ein herausziehbarer Handy-Halter, wodurch die Powerbank quasi zur Ladestation wird, auf der das Smartphone sicher sitzt und du bequem Videos streamen kannst – ob im Zug, Flieger oder sonst wo. Kabelloses Laden unterstützt die Powerbank nicht.

INUI-Powerbank mit integrierter Smartphone-Halterung

Im Lieferumfang steckt noch ein kleines Transport-Täschchen und ein Basis-Kabel für USB-C auf USB-A. Mit 240 Gramm und Maßen von 10,54 × 6,6 × 2,39 Zentimetern ist das Gadget von INUI wirklich ein kleines, aber dafür leistungsstarkes Gerät und nur rund halb so groß wie etwa ein iPhone und nur minimal größer als eine Kreditkarte.

Coupon-Rabatt auf größere Alternative von Anker

Wem die 10.000 mAh Akkuladung zu wenig für unterwegs sind, der bekommt gerade mit einer anderen Mini-Powerbank von Anker sogar die doppelte Kapazität zum Nachladen. Die 20.000 mAh starke und bis zu 30 Watt liefernde Powerbank „Zolo“ von Anker kostet nominell 34,99 Euro. Per Klick-Coupon kannst du aber 15 Prozent Rabatt aktivieren und zahlst für das Gadget nur noch 29,75 Euro.

Die Anker-Powerbank bietet allerdings nur zwei USB-Slots (je 1 X USB-A und -C) und ist mit 353 Gramm sowie 11,9 × 7,3 × 3,1 Zentimetern ein Stückchen größer und dicker als die INUI-Variante.

Ist dir die zweidimensionale Größe egal, aber es geht dir vor allem um die Dicke, bietet dieses Modell 10.000 mAh Akkukapazität und ist dabei nur 1,3 Zentimeter dick. Laut Hersteller die dünnste 10.000-mAh-Powerbank auf dem Markt. Kostenpunkt: Aktuell 25 Euro.

Jetzt weiterlesen Handgepäck: Der beliebteste Koffer bei Amazon kostet gerade einmal 35 Euro