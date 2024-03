SodaStream zum Discountpreis: Amazon schmeißt Wassersprudler raus

Die Oster-Angebote bei Amazon sind im vollen Gange. Von preiswerten Premium-Koffern, über Bosch-Werkzeug bis hin zu Küchengadgets wie einem SodaStream – hier kann wirklich jeder fündig werden. Wir schauen uns in diesem Artikel vornehmlich die Angebote zu den Wassersprudlern an. Bei Amazon gibt’s jetzt etwa ein Promopack zum SodaStream Terra für lediglich 64,99 Euro und somit unschlagbar günstig. Alternativ kann sich aber auch der schicke SodaStream Crystal 3.0 samt Glaskaraffe lohnen. Was dir bei den Sprudlern alles geboten wird und welche Küchengeräte sonst noch einen Blick wert sind, zeigen wir dir in diesem Artikel.

SodaStream im Angebot – Darum lohnt sich ein Wassersprudler

Die Vorzüge eines SodaStreams liegen auf der Hand. Mit dem Wassersprudler machst du per Knopfdruck aus ödem Leitungswasser leckeren Sprudel. Wasserkästen und Plastikflaschen verbannst du somit umgehend aus deinem Haushalt – was gleichermaßen Geld und Zeit spart. Gleichzeitig schonst du damit auch die Umwelt, indem du Plastikmüll vermeidest. Ebenfalls cool: Du bestimmst beim SodaStream selbst, wie viel Sprudel ins Wasser soll. Wer seinem Sprudelwasser noch einen extra Geschmacks-Kick geben möchte, kann zusätzlich auch separat erhältliches Sirup hinzugeben.

Bei Amazon sind momentan gleich zwei SodaStream-Geräte deutlich günstiger zu haben. Am preiswertesten ist dabei das Terra-Modell im Promopack für lediglich 64,99 Euro. Neben dem Wassersprudler selbst bekommst du hierbei einen CO2-Zylinder sowie zwei spülmaschinenfeste Kunststoff-Flaschen dazu. Der aktuelle Angebotspreis ist dabei im Netz übrigens ungeschlagen (zum Preisvergleich).

→ SodaStream Terra Promopack für 64,99 Euro

Alternativ lohnt sich aber auch der stylische SodaStream Crystal 3.0 für 79,99 Euro. Hierbei handelt es sich nämlich ebenfalls um den aktuellen Bestpreis im Netz. Dieses Modell punktet vornehmlich mit seinem schicken Design sowie der mitgelieferten 0,7 Liter Glaskaraffe. Zu beachten ist allerdings, dass hier wirklich nur die Glaskaraffen hineinpassen. Das Terra-Modell ist somit deutlich vielseitiger.

→ SodaStream Crystal 3.0 für 79,99 Euro

Egal, für welches Modell du dich entscheidest, bei beiden Wassersprudlern wird auf das aktuelle Quick Connect System für den Zylinderwechsel gesetzt. Dadurch ist das Wechseln der CO2-Kartuschen im Gegensatz zu älteren SodaStream-Geräten ein echtes Kinderspiel. Ein Zylinder reicht dabei übrigens für bis zu 60 Liter Sprudelwasser.

Tefal OptiGrill & De’Longhi Kaffeevollautomaten – Weitere Küchengeräte im Angebot

Neben den SodaStreams gibt es bei Amazon im Rahmen der Oster-Angebote allerdings auch noch viele weitere coole Küchengeräte zu reduzierten Preisen. Definitiv einen Blick wert sind etwa die beliebten Jamie Oliver Pfannen von Tefal. Apropos Tefal: Der vielseitige OptiGrill des Herstellers kostet aktuell nur noch 105,99 Euro! Wer hingegen einen Premium Kaffeevollautomaten zum fairen Preis sucht, sollte einen Blick auf den De’Longhi Magnifica Start (ECAM222.60.BG) werfen. Der Vollautomat zählt zu den Top-5-Geräten auf dem Markt und kostet dank 26 Prozent Rabatt jetzt noch rund 370 Euro. Diese und viele weitere starke Deals findest du noch bis zum 25. März in den Oster-Angeboten von Amazon.

→ Alle Oster-Angebote im Überblick