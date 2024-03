Update (04.03.2024, 10:00 Uhr): Das Angebot bei Conrad ist mittlerweile ausgelaufen. Der Saugroboter kostet hier nun wieder 835 Euro. Dafür ist bei Amazon ein Deal zum Roborock S8 gestartet. Zwar ohne Absaugstation, aber zum Knüllerpreis von nur 499 Euro bekommst du den prämierten Roboter.

Nachfolgend der ursprüngliche Artikel:

Roborock zählt in Sachen Saugrobotern zu den besten Marken und der Roborock S8+ ist dabei eines der absoluten Vorzeigemodelle. Satte 97 von 100 Punkten konnte der kleine Haushaltshelfer bei uns im Test einheimsen. Kein Wunder, immerhin saugt und wischt der Roboter deine Böden vollautomatisch blitzeblank. In Kombination mit vielen smarten Funktionen sowie der praktischen Absaugstation musst du selbst kaum noch tätig werden. Und das Beste: Aktuell befindet sich der Roborock S8+ in einem Preissturz. Statt des UVPs von 955 Euro gibt’s den Saugroboter jetzt schon für lediglich 666 Euro im Angebot. Wie gut dieser Deal wirklich ist, zeigen wir dir hier.

30 Prozent Rabatt: Darum lohnt es sich, jetzt zuzuschlagen

Bevor wir einen genaueren Blick auf die Vorzüge des Roborock S8+ werfen, bleiben wir erst mal bei dem aktuellen Angebotspreis. Der Elektro-Händler Conrad streicht momentan satte 30 Prozent vom UVP, wodurch nur noch 666 Euro für den Saugroboter samt Station auf der Rechnung stehenbleiben. Ein Top-Preis, welcher im Netz aktuell immerhin ungeschlagen ist. Doch auch der Blick auf den Preisverlauf lohnt sich. Zwar gab’s das Gerät in den vergangenen Wochen kurzzeitig mal wenige Euro billiger, ob hier allerdings noch Versandkosten hinzugekommen wären, ist nicht mehr nachvollziehbar. Conrad liefert hingegen komplett kostenfrei und sorgt somit auf jeden Fall für einen rundum starken Deal.

→ Roborock S8+ für 666 Euro

Achtung: Conrad zeigt auf der Seite an, wie groß der Lagerbestand noch ist. Demnach gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr allzu viele (rund 30 Stück) im Ausverkauf. Möglich, dass hier aber rasch nachgeliefert wird.

Roborock S8+ – Dieser Saugroboter schmeißt künftig deinen Haushalt

Mit dem Roborock S8+ bekommst du hierbei für 666 Euro einen absolut genialen Saug- und Wischroboter samt Station. Der Haushaltshelfer greift dir somit nicht nur beim Saugen, sondern auch beim Wischen unter die Arme. Hierfür schrubbt ein Wischtuch mit bis zu 3.000 Bewegungen pro Minute sowie ordentlich Druck über deinen Boden. Bei uns im Test konnte es der Saugroboter damit selbst mit besonders hartnäckigem Schmutz aufnehmen. Gleichzeitig punktet das Gerät auch noch mit einer praktischen Anhebe-Funktion für Teppiche, sodass diese nicht durch die Wischfunktion nass gemacht werden.

In Kombination mit der erstklassigen Navigation und Hinderniserkennung sowie den vielen nützlichen App-Funktionen bekommst du hier ein rundum exzellentes Gesamtpaket geboten. Hinzu kommt bei dem Plus-Modell dann ebenfalls noch die Absaugstation. Diese steuert der Saugroboter nach getaner Arbeit automatisch an, lädt sich auf und entleert den Staubbeutel. Du musst dadurch bei Bedarf nur das Wasser für die Wischfunktion austauschen.