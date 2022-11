Rabatt-Feuerwerk an den Black Days: Vorwerk reduziert Akkusauger & Fensterreiniger deutlich

Vorwerk steht seit Jahren für hohe Qualität im Haushalts-Umfeld. Mit den vielfältigen Produkten des Sortiments vereinfachst du die Reinigung deiner vier Wände und bereitest dein Zuhause mit Leichtigkeit auf Weihnachten vor. Im Angebot hat Vorwerk den Kobold VC100 Akkusauger, den VG100 Fensterreiniger sowie eine schicke Fußmatte und ein Düsen-Set für deinen Staubsauger. Insgesamt lassen sich während der „Black Days“ vom 21. bis zum 26. November bis zu 29 Prozent sparen. Grundsätzlich laufen aber auch noch die Herbst-Deals zum neuen Akku-Staubsauger Kobold VK7, der im Set günstiger ist.

Vorwerk Kobold VG100: Hiermit reinigst du deine Fenster im Handumdrehen

Der Fensterreiniger Kobvold VG100 wiegt nur rund 1 Kilogramm.

Sollten deine Fenster noch dringend eine Reinigung nötig haben, bevor du den Weihnachtsschmuck aufhängst, leistet dir der Kobold VG100 Fensterreiniger gute Dienste. Denn mit dessen Hilfe befeuchtest du Fensterscheiben und Spiegel, entfernst Schmutz und saugst das Wasser wieder ab – und all das in nur einem Schritt. Dadurch ist die Reinigung nicht nur komfortabler, sondern du bist auch viel schneller damit fertig. Laut Vorwerk in rund der Hälfte der Zeit.

Von der Fensterscheibe, über den Badezimmerspiegel bis zum Glastisch reinigst du mit dem Kobold VG100 glatte Oberflächen streifenfrei. An den Black Days bekommst du den Fensterreiniger 20 Prozent günstiger und damit für 199 statt regulär 249 Euro. Die Zeit rast und das nächste Frühjahr naht inklusive Frühjahrsputz heran. Im Hinblick dessen macht sich der VG100 auch gut als Präsent unterm Weihnachtsbaum.

Staub und Schmutz handlich entfernen – mit dem Kobold VC100 Akkusauger

Kekskrümel, Tierhaare und sonstigen losen Schmutz entfernst du bequem mit dem Kobold VC100 Akkusauger. Hierbei handelt es sich um einen Hand-Staubsauger, mit dem du bequem Ecken, Ritzen und sonstige Oberflächen im Haus oder auch im Auto reinigst. Der schicke weiße Akkusauger hat ein geringes Gewicht und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Minuten – im verfügbaren Boost-Modus natürlich etwas weniger. Damit ist er überall flexibel einsetzbar – auch für eine ausgiebige Reinigung.

Kobold VC100 Akkusauger

Eine praktische LED-Anzeige informiert dich darüber hinaus über den Batterie- und Ladestatus und erleichtert dir so die Übersicht. Aufladen lässt sich der handliche Kobold VC100 per mitgelieferter Ladestation. Im Black-Days-Angebot bekommst du ihn für nur 99 statt 129 Euro und damit 30 Euro günstiger.

Wir haben den Akkusauger für dich getestet – Kehrblech adé: Mini-Akkusauger von Vorwerk – der Kobold VC100 im Test

Vorwerk Black Days: Auch Zubehör ist jetzt im Angebot

Außerdem zum Aktionspreis bekommst du das Kobold Düsen-Set, das aus verschiedenen Aufsätzen für deinen Vorwerk Hand- oder Bodenstaubsauger besteht. Das Zubehör vereinfacht dir unter anderem die Reinigung deiner Zimmerdecke, deiner Tastatur, der Fußleisten oder des Autoinnenraums. Bis zum 26. November sparst du beim Kauf 23 Prozent und bekommst das Set somit ebenfalls für 99 statt 129 Euro. Und um deine Weihnachts-Gäste gebührend zu begrüßen, reduziert Vorwerk auch die „Kobold Fußmatte (groß)“ von 69 auf jetzt 49 Euro und damit um 29 Prozent. Ein Style-Produkt für echte Vorwerk-Fans.