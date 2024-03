Der Amazon Echo Show 8 (2. Gen) ist ein waschechter Tausendsassa. Hiermit steuerst du unter anderem deine Smart Home Geräte und greifst per Sprachbefehl auf Alexa zu. Gleichzeitig kannst du das Display des Geräts aber auch zum Streamen verwenden, Videotelefonate führen oder eine Diashow deiner Lieblingsbilder genießen. Die Einsatzmöglichkeiten sind fast grenzenlos – und bei tink findest du jetzt das beste Angebot zum Echo Show 8. Aktuell kostet dich das Gerät hier nämlich nur noch 74,95 Euro und eine smarte Steckdose gibt’s als passendes Extra komplett gratis dazu. Wir schauen uns das Angebot ein mal genauer an.

Amazon Echo Show 8 mit gratis Extra – Das wird dir hier geboten

Wer eine möglichst vielseitige Smart Home Zentrale sucht, sichert sich mit dem Amazon Echo Show 8 (2. Gen) das ideale Gerät. Zuallererst kannst du hiermit nämlich natürlich per Sprachbefehl auf Alexa zugreifen und dir somit beispielsweise Rezepte in der Küche diktieren lassen, Termine und Wecker planen oder Notizen verfassen. Gleichzeitig steuerst du mit dem Echo Show ebenso weitere smarte Gadgets wie Lampen oder intelligente Thermostate.

Das Besondere: Der Amazon Echo Show 8 (2. Gen) verfügt über einen 8 Zoll großen HD-Touchscreen. Dieser erweitert den Funktionsumfang gewaltig und bietet dir viele Vorteile. Das Rezept in der Küche wird dir so etwa nicht nur diktiert, du hast es auf Wunsch ebenso im Blick. Generell kannst du das Display aber auch zum Streamen deiner Lieblingsinhalte oder für Diashows deiner Urlaubsbilder verwenden. Dank der 13-MP-Kamera eignet sich das Gadget ebenfalls für Videotelefonate.

Neben dem Echo Show 8 bekommst du hier auch eine smarte Steckdose dazu

Im Angebot für 74,95 Euro bei tink ist obendrein noch die TP-Link P115 Smart Steckdose inklusive. Hiermit kannst du herkömmliche Geräte wie ältere Lampen oder einen Ventilator smart steuern. Weitere Funktionen wie einstellbare Zeitpläne und die Sprachsteuerung machen das Gadget noch nützlicher. Selbstverständlich kann die intelligente Steckdose ebenso direkt über den Echo Show bedient werden.

→ Amazon Echo Show 8 (2. Gen) + smarte Steckdose für 74,95 Euro

Preis-Check: tink sorgt für unschlagbaren Deal

Bereits ohne das coole gratis Extra sorgt tink hierbei für einen tollen Deal. Statt eigentlich deutlich über 100 Euro stehen bei dem Händler aktuell nämlich nur noch 74,95 Euro für den Echo Show 8 auf der Rechnung, plus 4,95 Euro für den Versand. Die smarte Steckdose im Wert von rund 20 Euro macht das Angebot dann so richtig stark und dadurch zu einem idealen Smart Home Doppelpack. Weder Amazon selbst noch andere Anbieter im Netz können diesen Preis in Anbetracht des kostenlosen Extras unterbieten (zum Preisvergleich).