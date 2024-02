Ninja Töpfe und Pfannen zum kleinen Preis: So kannst du sparen

Die sogenannten ZEROSTICK Pfannen und Töpfe der Marke Ninja sind eine tolle Ergänzung für jede Küche. Dank der sicheren Antihaftbeschichtung bleibt etwa nichts kleben, während zum Kochen selbst nur wenig Öl verwendet werden muss. Anschließend reinigst du die Küchenutensilien obendrein problemlos in der Spülmaschine. Und das Beste: Mit dem Rabatt-Code COOK20 sicherst du dir die Töpfe und Pfannen aus Aluminium oder Edelstahl ganze 20 Euro günstiger. Wir schauen uns die Aktion genauer an.

20 Euro Rabatt: So sicherst du dir preiswerte Küchenutensilien

Die Rabatt-Aktion ist simpel und genial zugleich. Beim Kauf von Ninja ZEROSTICK Pfannen und Töpfen kannst du bis zum 2. März über den Code COOK20 ganze 20 Euro sparen. Den Gutschein gibst du dabei ganz einfach in der Bestellübersicht im Warenkorb an. Besonders cool: Der Rabatt gilt pro Artikel – es lohnt sich also durchaus, direkt mehrmals zuzuschlagen.

So kommst du beispielsweise schon für 34,99 Euro an eine Aluminium-Bratpfanne der Marke mit 28 cm Durchmesser. Doch auch Bräter und Töpfe aus Edelstahl sind Teil des Sortiments. Ein solcher Topf mit 14 cm Durchmesser kostet dank des Codes COOK20 lediglich 19,99 Euro. Die Auswahl ist wirklich groß, alle teilnehmenden Produkte findest du daher auf dieser Aktionsseite. Die Ninja Messer sind allerdings von der Rabatt-Aktion ausgeschlossen.

Das zeichnet die ZEROSTICK Pfannen & Töpfe von Ninja aus

Doch was macht die Ninja ZEROSTICK Pfannen und Töpfe überhaupt besonders? Einer der größten Vorteile ist die hohe Vielseitigkeit. Die Küchenutensilien sind etwa für alle Herdarten inklusive Induktion geeignet und können sogar bis 260 °C im Backofen verwendet werden. Dadurch bist du beim Kochen äußerst flexibel und kannst dein Gericht nach dem Braten beispielsweise noch problemlos im Ofen warmhalten oder überbacken.

Selbst mit wenig Öl bleibt hier nichts kleben!

Beim Kochen selbst profitierst du von der hochwertigen und insbesondere auch sicheren Antihaftbeschichtung. Diese ist komplett PFOA-, blei- sowie kadmiumfrei und sorgt obendrein dafür, dass deine Zutaten beim Braten selbst bei wenig Öl nicht an der Pfanne oder dem Topf kleben bleiben. Gleichzeitig sind die Küchenutensilien kratz- und abriebfest, wodurch sogar Pfannenwender aus Metall zum Einsatz kommen können. Doch nicht nur das Braten und Kochen wird mit den Ninja-Geräten zum Kinderspiel – auch die Reinigung geht ruckzuck. Die Pfannen und Töpfe sind nämlich für die Spülmaschine geeignet. Mit Blick auf dieses wirklich exzellente Gesamtpaket ist es kein Wunder, dass die Küchenutensilien von Testsieger.de mit der Note „sehr gut“ ausgezeichnet wurden.

