Deal des Jahres: Amazon verschleudert Microsoft 365 Abos zum Mega-Preis!

Eigentlich kostet Microsoft 365 Family – also die Variante für bis zu 6 User – knapp 100 Euro pro Jahr. Wer das für sein Software-Abo ausgibt, ist aber entweder sehr bequem oder kennt nur den Microsoft-Preis. In der Regel bekommst du es nämlich 20 bis 30 Euro günstiger. Oder, wie jetzt, zum absoluten Knüllerpreis, bei dem dir rechnerisch mehr als ein Jahr geschenkt wird. Amazon

So hast du 2 Jahre Ruhe

Bei Amazon gibt’s gerade nämlich wieder einige Office-Deals. Und der beste ist der mit zwei Jahresabos plus 3 Zusatz-Monaten. Hier sind also zwei Codes mit drin, die du nach dem Kauf über Amazon per Mail bekommst oder in deinem Amazon-Konto abrufen kannst. Die detaillierte Rechnung zeigt dabei, wie gut das Angebot ist.

Denn hierbei bekommst du 27 Monate zum Preis von 99,99 Euro. Also zu dem Preis, der eigentlich für 12 Monate gilt. Das Angebot ist Teil von Amazons „Last Minute Angeboten“ zum Weihnachtsfest. Ist aber für die meisten wohl eher ein pragmatisches Geschenk für sich selbst.

27 Monate für 99,99 Euro – der beste Preis für Microsoft 365 Family

Heruntergebrochen kostet der Monat Microsoft 365 damit dann 3,70 Euro oder das Jahr 44,44 Euro. Das ist ungeschlagener Bestpreis. Als Händler steht bei dem Deal die „Amazon Media EU Sarl“. Das ist Amazons eigene Software-Verkaufsbude, also kein windiger Drittanbieter und auch kein täuschend echt aussehender Fake-Händler. Preis und Angebot sind echt. Mit dem Deal an sich hast du mehr als zwei Jahre Ruhe. Je nachdem lohnt sich auch der doppelte Doppel-Kauf.

Microsoft 365 Family zum Bestpreis: So viele Abos kannst du auf Vorrat einlösen

Zuletzt gab es diesen Top-Preis Anfang Oktober und davor einmal im Sommer zu sehen. Damals jedoch nur für Prime-Kunden von Amazon. Jetzt gilt das Angebot für alle – aber vermutlich nur, solange der Vorrat reicht.

Mit dabei ist neben dem OneDrive-Speicher auch der Zugang zu allen wichtigen Office-Programmen von Microsoft. Word, Excel, PowerPoint, Outlook und mehr. Für 365-Nutzer steht dabei sogar die „Automatisch-Speichern-Option“ zur Verfügung. Wichtige Projekte wie Abschlussarbeiten werden dabei nach jeder Änderung direkt in der Cloud gespeichert und können faktisch nicht mehr verloren gehen.

Grundsätzlich kannst du dir das Abo sogar auf Vorrat anlegen. Microsoft erlaubt das Einlösen der Codes für bis zu 5 Jahre im Voraus. Heißt: Wenn dein Abo ohnehin bald ausläuft oder du noch gar keines hast, kannst du dir für 200 Euro viereinhalb Jahre Office im Voraus zum besten Preis sichern.

Code per Mail – sofort loslegen

Die Lizenzcodes bekommst du nach dem Kauf per Mail oder abrufbar in deinem Amazon-Konto unter „Meine Games & Software Bibliothek“. So kannst du die Office-Jahre sofort in deinem Microsoft-Konto einlösen und musst an nichts weiter denken, wenn dir – wie in anderen Deals üblich – erst noch der Code auf Papier in einer Box angeliefert wird.

Auch andere Microsoft-365-Kombis möglich

Generell schmeißt Amazon gerade Office-Pakete zu guten Preisen raus. Wenn du neben dem Microsoft-365-Abo – oder sogar der Lifetime-Lizenz für eine Version – auch Bedarf an Antiviren-Software hast, schnürt Amazon hier interessante Bundles von Norton oder McAfee zusammen mit Microsoft 365. Viele davon ebenfalls für rund um die 50 Euro pro Jahr. Auch die Single-Version ist im Angebot. Wenn du das Abo ohnehin nicht teilen möchtest oder kannst, lohnt sich diese ebenso.