Von kleinen Sets wie dem John Deere Traktor für rund 36 Euro bis hin zu Premium Bausätzen wie dem Lamborghini Sián – bei MediaMarkt gibt es während der Lego Woche zahlreiche Technic-Sets zu absoluten Top-Preisen im Angebot. Welche Modelle sich dabei besonders lohnen, erfährst du hier.

Lego Technic für unter 50 Euro: Diese Modelle sind echte Schnäppchen

Die Lego Woche bei MediaMarkt liefert dir wirklich unzählige Angebote, starten wir daher erstmal mit den preiswerten Sets für unter 50 Euro. Den Anfang macht dabei der bereits erwähnte Lego Technic John Deere Traktor 42168 für lediglich 35,99 Euro. Der Bausatz besteht aus 559 Teilen und bringt dir echtes Landwirtschafts-Feeling. So verfügt der Mähdrescher nicht nur über eine funktionale Hinterradlenkung, sondern auch über einen beweglichen Erntevorsatz und eine drehbare Trommel.

Lego Technic 42168 John Deere Traktor

Ein weiteres Highlight unter den preiswerten Sets ist der Lamborghini Huracán Tecnica 42161. Für den detailgetreuen Sportwagen stehen derzeit 49,99 Euro auf dem Kassenzettel. 806 Teile samt cooler Details wie dem V10-Motor, den aufklappbaren Türen und der funktionalen Lenkung machen das Technic-Set zu einer tollen Wahl für alle Auto- und Baustein-Fans.

Lego Technic 42161 Lamborghini

Wer sich hingegen in der Welt von Gotham City wohlfühlt, wird mit dem Lego Technic Batcycle 42155 seine Freude haben. Inspiriert vom 2022 erschienen „The Batman“ bekommst du hier eine Nachbildung des ikonischen Batcycles im Maßstab 1:8 und 641 Teilen. Der aktuelle Angebotspreis von 32,99 Euro ist kein schlechter Scherz des Jokers, sondern ein wirklich guter Deal.

Lego Technic 42155 Batcycle

Große Sets zu Bestpreisen – Mit Audi-, Lamborghini- und Yamaha-Fahrzeugen

Neben vielen kleinen Sets kannst du dir bei MediaMarkt momentan aber auch große Lego Technic Bausätze zu aktuellen Bestpreisen sichern. Eine Empfehlung wert ist dabei unter anderem der Audi RS Q e-tron 42160. Ganze 914 Teile garantieren großen Bauspaß, während das Modell mit realitätsgetreuen Details wie der Einzelradaufhängungen an allen 4 Rädern auch Rennsport-Fans eine Freude bereiten sollte. Über die CONTROL+ App kannst du das Fahrzeug sogar fernsteuern. MediaMarkt streicht momentan immerhin 26 Prozent vom UVP, wodurch ein Preisschild von 124,99 Euro bestehen bleibt. Aktuell gibt’s das Set bei keinem anderen Anbieter im Netz günstiger.

Lego Technic 42160 Audi RS Q e-tron

Einen weiteren Bestpreis-Deal gibt es zum Yamaha MT-10 SP 42159 Motorrad für 149,99 Euro. Dieses Technic Set besteht sogar aus 1.478 Teilen und kann so selbst erprobte Baustein-Fans auf die Probe stellen. Mit einem 4-Zylinder-Motor, einem 3-Gang-Getriebe sowie einem Kettenantrieb und der funktionierenden Federung an Vorder- und Hinterrad wurde hier an viele coole Details gedacht.

Lego Technic 42159 Yamaha MT-10 SP

Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf den eingangs erwähnten Lamborghini Sián FKP 37 42115. Mit der ikonischen Farbe, authentischen Merkmalen wie dem V12-Motor und der aufklappbaren Motorhaube und insgesamt 3.696 Teile bekommst du hier ein absolutes Premium-Set geboten. Dies merkt man auch beim Preis: Trotz 35 Prozent Rabatt kostet dich der Bausatz noch 289,99 Euro. Günstiger bekommst du das hochwertige Modell allerdings momentan nicht im Netz (zum Preisvergleich), wodurch sich das Angebot durchaus lohnen kann.

Lego Technic 42115 Lamborghini Sián FKP 37

Die Lego Woche bei MediaMarkt läuft dabei bis zum 18. März und bietet dir noch viele weitere spannende Angebote rund um die beliebten Bausteine. Ein Blick auf die Aktionsseite lohnt sich also auf jeden Fall, wenn du noch mehr Schnäppchen entdecken möchtest.