Kein Lockvogel: Dieser Unlimited-Tarif bleibt für immer so billig

Ein riesiges Datenvolumen mit schneller Surfgeschwindigkeit, eine Allnet-Flat sowie ein dauerhaft günstiger Preis – dieser Tarif-Deal lohnt sich für so ziemlich jeden! Es geht dabei um ein aktuelles Tarif-Angebot des Anbieters Mega SIM. Hier holst du dir nämlich unter anderem einen 140-GB-Vertrag für lediglich 24,99 Euro pro Monat. Gerade schenkt dir der Anbieter zudem die einmaligen Anschlusskosten, was vor allem dank der monatlichen Kündbarkeit ein echtes Faustpfand ist und die Angebote so richtig spannend macht. Wir schauen genauer hin und zeigen dir außerdem auch eine Variante mit unbegrenztem Datenvolumen.

Viel und schnell surfen – Dieser flexible Tarif ist ein Hit!

Der Anbieter Mega SIM bietet dir momentan gleich mehrere spannende Tarif-Angebote. Von einer kleineren 25-GB-Variante über einen 50-GB-Tarif bis hin zu Vielsurfer-Optionen ist hier für jeden etwas dabei. Wir empfehlen allerdings eindeutig den green LTE 140 GB Vertrag für 24,99 Euro. Dieser punktet nämlich mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis, inklusive großem Datenvolumen und schneller Surfgeschwindigkeit. Und das Beste: Einmal zugeschlagen, bleibt der Preis bei den Tarifen von Mega SIM dauerhaft günstig!

Wie der Name schon verrät, bekommst du bei diesem Vertrag satte 140 GB LTE-Datenvolumen im Telefónica-Netz zur Verfügung gestellt. Dies sollte locker für den Alltag rund um Social Media, Surfing sowie HD-Streaming ausreichen und lässt dich dein Handy etwa auch problemlos als mobilen Hotspot bei kurzzeitigen Internet-Ausfällen nutzen. Ebenso beachtlich ist die Surfgeschwindigkeit: Du bist hierbei nämlich mit blitzschnellen 225 MBit/s unterwegs. Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS ist ebenfalls mit von der Partie.

Monatlich kündbar und jetzt ohne Anschlusspreis

Ein weiterer genialer Vorteil ist die hohe Flexibilität des Tarifs. Mega SIM verzichtet nämlich auf eine Mindestlaufzeit, wodurch du den Vertrag jederzeit monatlich beenden kannst. So lässt sich der Tarif zum Beispiel auch einfach nur für einen Urlaub buchen und anschließend kündigen. Zusätzlich profitierst du aktuell noch davon, dass der Anschlusspreis komplett gestrichen wird. Außer den monatlichen Kosten fallen also keine versteckten Gebühren an. Der 140-GB-Tarif lohnt sich also auf jeden Fall – genauso wie die weiteren flexiblen Verträge des Anbieters.

Falls dir 140 GB Datenvolumen doch nicht ausreichen, bietet dir Mega SIM ebenfalls einen günstigen Unlimited Vertrag. Für monatlich 26,99 Euro surfst du dabei so viel du magst, komplett ohne Einschränkung. Alle weiteren Vorteile wie der dauerhafte Rabatt, die Allnet-Flat, der gestrichene Anschlusspreis sowie die Möglichkeit, monatlich zu kündigen, wird dir hierbei ebenso geboten. Lediglich die Surfgeschwindigkeit fällt bei diesem Vertrag mit 15 MBit/s deutlich langsamer aus.

→ Hier geht’s zu den flexiblen Tarifen von Mega SIM