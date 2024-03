Im Angebot für 24,99 Euro ist dabei ein Doppelpack von Smart Tags Pro der Marke Maginon. Diese preiswerte Alternative zu Apples AirTags kann wirklich in jeder Lebenslage äußerst nützlich sein. Egal, ob du im Parkhaus vergessen hast, wo dein Auto steht, du mal wieder nach dem Schlüssel suchst oder du im Urlaub dein Reisegepäck nicht aus den Augen verlieren möchtest – die Smart Tags bieten dir unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Mithilfe der kleinen Sensoren findest du die entsprechenden Gegenstände oder Fahrzeuge schnell. Warum du dir die AirTag-Alternative bei Aldi nicht entgehen lassen solltest, erfährst du in diesem Artikel.

Smart Tag Pro: Punktgenaue Ortung sowohl für Android als auch iOS

Bei den Smart Tags Pro der Marke Maginon für 24,99 Euro handelt es sich um eine preiswerte Alternative zu Apple AirTags. Gleichzeitig weiß das praktische Gadget mit Blick auf den Funktionsumfang aber ebenfalls vollends zu überzeugen. Die kleinen und unfassbar leichten Smart Tags ermöglichen dir nämlich die genaue Lokalisierung von Objekten wie Schlüsseln, Geldbeuteln oder Taschen. Unser Tipp: Nimm das Gadget unbedingt mit auf deine nächste Reise. Solltest du deinen Koffer aus den Augen verlieren, findest du ihn hiermit beispielsweise umgehend wieder. Und auch die anderen Funktionen machen sich im Urlaub besonders bezahlt.

Das Gadget ist so klein, dass es selbst in kleinere Geldbeutel passt

So kannst du dich von den Smart Tags Pro ebenso umgehend benachrichtigen lassen, sobald sie zurückgelassen werden. Damit du den verbundenen Gegenstand schnell wieder findest, verfügt das Gadget über einen integrierten Alarmton. Ein großer Vorteil im Vergleich zu Apples AirTags: Das bei Aldi angebotene Modelle ist gleichermaßen für Android- und iOS-Geräte optimiert. Während du auf dem iPhone ebenfalls die „Wo ist?“ App verwendest, gibt es für Android-Handys eine eigene „Maginon Smart Home“ App. Die Smart Tags sind obendrein mit einer Knopfzellenbatterie versehen, welche rund ein Jahr lang durchhalten soll. Anschließend kannst du diese problemlos austauschen.

→ 2 Smart Tags Pro für 24,99 Euro

Die Smart Tags Pro lohnen sich also sowohl im Alltag als auch bei der nächsten Reise. Doch warum solltest du genau zu dem bei Aldi angebotenen Modell greifen? Die einfache Antwort: der Preis! Bei Aldi zahlst du dank 50 Prozent Rabatt momentan nämlich lediglich 24,99 Euro für einen Doppelpack der Gadgets. Hinzu kommen noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro. Vergleicht man den Angebotspreis mit den Produkten von Apple und Samsung, wird jedoch schnell deutlich, wie unfassbar gut der Deal ist. Ein 2er-Pack der Apple AirTags kostet dich aktuell nämlich 65 Euro, während du für zwei Galaxy SmartTags über 50 Euro zahlen müsstest. Wenn du also auf der Suche nach einer preiswerten Alternative bist, kannst du hier ordentlich sparen.