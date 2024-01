Angebot beweist: Im Winter sind E-Bikes viel günstiger – dieses kostet nur knapp 610 Euro

Otto sorgt momentan für absolute Preis-Kracher in Sachen E-Bikes. So kommst du beispielsweise schon für lediglich 612 Euro an ein hochwertiges Elektrorad mit 26 Zoll Reifen, einem 250-W-Motor sowie einer Reichweite von bis zu 100 km. Wer etwas größere Reifen möchte, kann sich alternativ auch dieses 28 Zoll E-Bike für rund 702 Euro genauer anschauen. Wir stellen dir die beiden Modelle in diesem Artikel vor.

Bis zu 78 Prozent billiger: 26 Zoll E-Bike zum Sparpreis

Satte 78 Prozent Rabatt sorgen bei diesem E-Bike von Colorway für einen absoluten Schnäppchenpreis von 611,99 Euro. Und trotz des geringen Preises bekommst du hier ein rundum hochwertiges Elektrorad geboten. Mit dem 250 Watt Heckmotor bist du mit bis zu 25 km/h unterwegs. Dabei liefert dir der Akku genug Power für eine Reichweite von bis zu 100 km. Die Batterie ist außerdem herausnehmbar und kann laut dem Hersteller in rund 7 Stunden wieder vollgeladen werden. Dadurch lässt sich der Akku perfekt über Nacht oder während der Arbeit aufladen. Über das LCD-Display hast du zudem während der Fahrt alle wichtigen Infos – etwa zur verbleibenden Laufzeit – im Blick.

Mit dem passenden Schlüssel kannst du den Akku im Nu zum Laden herausnehmen

Selbstverständlich ist das E-Bike dank Scheibenbremsen, Reflektoren und Lichtern vollkommen StVZO-konform und somit für den Straßenverkehr zugelassen. Ein weiterer Vorteil ist die 7-Gang Shimano-Kettenschaltung sowie der umfangreiche Lieferumfang. Für 611,99 Euro bekommst du neben dem E-Bike nämlich noch das passende Ladegerät, ein Fahrradschloss sowie eine Pumpe mitgeliefert. Das Elektrofahrrad ist dabei übrigens sowohl für Damen als auch Herren geeignet, die maximal 190 cm groß sind. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei bis zu 120 kg.

Model mit 28-Zoll-Reifen ebenfalls im Angebot

Ein auf den ersten Blick fast identisches E-Bike des Herstellers ist bei Otto aktuell ebenfalls im Angebot. Der wortwörtlich größte Unterschied sind die Reifen. Hier bekommst du nämlich 28-Zoll-Räder geboten. Sonst verfügt das Gerät aber natürlich ebenso über alle nötigen Features, wie den 250-W-Motor mit bis zu 25 km/h Fahrunterstützung, die 7-Gang-Schaltung zum selbst in die Pedale treten sowie den herausnehmbaren Akku mit bis zu 100 km Reichweite. Der Rabatt in Höhe von 71 Prozent kann sich ebenfalls sehen lassen und sorgt für einen tollen Angebotspreis von 701,99 Euro.

→ 28 Zoll E-Bike für 701,99 Euro

Generell gibt es in den dieswöchigen Wochendeals von Otto – die in der Regel noch bis zum kommenden Dienstagabend (30.1.) gelten – zahlreiche günstige E-Bikes zu entdecken. Einen Überblick über alle E-Rad-Angebote findest du hier.