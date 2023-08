Haushalts-Hammer: 200 Euro Rabatt auf Shark Saugroboter

Der amerikanische Hersteller Shark liefert dir starke Saugroboter zu meist sehr fairen Preisen. Von der Qualität der Haushaltsgeräte konnten wir uns in unserem Test auch schon selbst überzeugen. Jetzt lohnen sich die Saugroboter der Marke aber sogar noch mehr, denn durch eine aktuelle Rabatt-Aktion sparst du bei fast allen Robotern satte 200 Euro! Wie du dir den Rabatt sichern kannst und welches Gerät sich dabei besonders lohnt, erfährst du hier.

So holst du dir den 200-Euro-Rabatt

Ähnlich komfortabel wie dein künftiger Haushaltsputz mit den Saugrobotern von Shark ist auch die Rabatt-Aktion selbst. Alles, was du dafür machen musst, ist im Warenkorb den Code „ROBO200“ anzugeben und schon werden 200 Euro vom Kaufpreis gestrichen. Lass dich also von den Preisen auf den Produktseiten nicht verwirren, den Rabatt gibt’s erst im Warenkorb.

Der Rabatt betrifft alle Saugroboter auf dieser Aktionsseite – mit Ausnahme des Modells RV2500SEU und dem Sauger-Set am unteren Ende der Seite. Dennoch liefert der Haushalts-Hammer dir einige tolle Deals. So kommst du etwa bereits für rund 250 Euro an einen kleinen Helfer der Marke.

Unsere Empfehlung: Shark AI Saugroboter für 249,99 Euro

Eben jenes Schnäppchen-Gerät für 249,99 Euro ist auch unsere Empfehlung aus der Rabatt-Aktion. Kein Wunder, immerhin unterbietet der Hersteller mit diesem Angebotspreis alle anderen Anbieter im Netz eindeutig. Doch auch technisch weiß der Haushaltshelfer zu überzeugen. So punktet das Gerät etwa mit einer tollen Navigation inklusive Hinderniserkennung.

Selbstverständlich muss aber ebenfalls die Saugleistung stimmen. Hier punktet der Shark Saugroboter mit den sogenannten PowerFins, welche für eine gründliche Reinigung von Teppichen und Hartböden sorgen sollen. Gleichzeitig verheddern sich dank der Anti-Hair-Wrap Technologie keine Haare im Sauger – ein Muss für alle Haustierbesitzer! Ein weiterer großer Pluspunkt ist die SharkClean-App, über die du noch mehr aus dem kleinen Helfer herausholen kannst. Abgerundet wird das gute Gesamtpaket von einer Akkulaufzeit von bis zu 90 Minuten.

→ Shark AI Saugroboter RV2001EU für 249,99 Euro

Wer hingegen ein Komplettpaket in Sachen Saugroboter sucht, sollte einen Blick auf den Shark AI ULTRA 2-in-1 Saugroboter werfen. Dieses Gerät liefert dir für den Angebotspreis von 349,99 Euro nämlich obendrein noch eine Wischfunktion – die in unserem Test zu überzeugen wusste. Die Clean Edge Technologie sorgt gleichzeitig dafür, dass mehr Staub und Schmutz aus den Ecken deiner Wohnung gesäubert werden kann.

→ Shark AI ULTRA 2-in-1 Saugroboter für 349,99 Euro