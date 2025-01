Aldi verschleudert geniales Gadget: Darum ist es ein Muss für jeden Autofahrer

Derzeit hat der Discounter Aldi den Yard Force Multifunktions-Luftkompressor und Jump Starter „LX AP153“ zum Sonderpreis im Angebot. Doch was steckt hinter diesem Gerät? Es handelt sich um ein vielseitiges Tool, das mit einem starken Akku ausgestattet ist und gleich mehrere Funktionen bietet: einen Luftkompressor, eine Starthilfe sowie eine integrierte Notlampe. Schauen wir uns an, bei welchen Gelegenheiten dieses praktische Gerät besonders nützlich sein kann.

Akku-Luftpumpe, Starthilfe und mehr – das bietet das Gadget

Stell dir einmal vor, du willst morgens dein Auto starten, doch der Motor springt nicht an. Die Batterie ist leer. Das kann vor allem in der kalten Jahreszeit passieren oder wenn du hauptsächlich Kurzstrecken zurücklegst. Abhilfe schafft das Gadget von Yard Force, da es Starthilfe für Autos mit Motoren bis zu 5.000 cm³ Hubraum geben kann. Du musst also nicht erst einen deiner Nachbarn wach klingeln – falls überhaupt jemand zu Hause ist – und ihn oder sie um Starthilfe bitten. Ein Starthilfekabel ist im Lieferumfang gleich enthalten.

Der integrierte 10.400-mAh-Akku ist aber nicht nur für die Starthilfe eines Autos gut. Du kannst ihn ebenso als Powerbank verwenden, um unterwegs oder im Falle eines Stromausfalls Handy, Tablet und Co. aufzuladen. Außerdem dient die Batterie als Stromquelle für den integrierten Luftkompressor. Das Gadget kann nämlich ebenfalls Auto- oder Fahrradreifen ohne Kraftaufwand aufpumpen. Und auch eine Düse zum Aufpumpen von Sport- oder Gymnastikbällen liegt bei. Dabei kann der Motor einen Luftdruck von bis zu 9,5 bar sowie einen Luftstrom von bis zu 22 l/min erzeugen. Damit ist ein Reifen, der Luft verloren hat, schnell wieder prall gefüllt.

Multifunktions-Luftkompressor und Jump Starter “LX AP153” von Yard Force – so sieht er aus

Es fehlt aber noch die vierte Funktion des Tools. Und das ist eine integrierte 200-Lumen-Notleuchte, die dir entweder bei einer Autopanne hilft oder im Haus für Licht während eines Stromausfalls sorgen kann. So bist du mit nur einem Tool für gleich mehrere Eventualitäten gerüstet.

Circa 20 Euro Rabatt bei Aldi: Lohnt sich der Preis?

Bei Aldi ist das Gadget gerade rund 20 Euro reduziert und kostet so nur noch 79,99 Euro (+ 5,95 Euro Versandkosten). Günstiger haben wir den Luftkompressor samt Starthilfe-Funktion in keinem anderen Shop gefunden (siehe Preisvergleich). Du kannst also bedenkenlos zuschlagen.