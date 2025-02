Laut ZDF entstehen in Deutschland durch Gewitter Schäden in Höhe von 400 Millionen Euro. Viele Nutzer ziehen bei Blitz und Donner die Stecker, damit es zu keinen Schäden kommt. Allerdings will man vielleicht gerade bei ungemütlichem Wetter fernsehen oder über den heimischen Router etwas streamen. Außerdem ist man nicht immer bei einem aufziehenden Gewitter zu Hause. Die Lösung ist ein sogenannter Überspannungsschutz. Steckt man einen solchen Adapter zwischen die Steckdose und verbundene Geräte, schützt das die teure Technik vor Schäden durch einen Blitzeinschlag. Bei Amazon ist jetzt ein solches Gadget mit Überspannungsschutz schon für unter 8 Euro im Angebot.

Mach deine Geräte sicher: Das bietet das Gadget

Dank 31 Prozent Rabatt zahlst du bei Amazon nun nur noch 7,42 Euro für das Produkt, das hohe Kosten durch Überspannungs-Schäden effektiv verhindern kann. Die Installation ist denkbar einfach. Den Adapter musst du einfach nur in die jeweilige Steckdose stecken und das entsprechende Kabel steckst du in den Adapter. Alle verbundenen Geräte sind dann vor Überspannung mit einem Ableitstrom bis zu 13.500A geschützt. Das soll dich laut Hersteller Brennenstuhl bei Gewitter und Blitzeinschlag absichern.

An der Vorderseite gibt es außerdem noch eine Kontroll-Leuchte, die dir bestätigt, dass der Schutz aktiv ist. So kannst du dich bei einem Gewitter entspannt zurücklehnen. Weiterhin bietet der Adapter einen erhöhten Berührungsschutz, der dich vor einem Stromschlag schützen soll. Bei Gewitter solltest du besser dennoch die Finger von den Steckdosen fernhalten.

Kosten und Alternative für mehrere Geräte

Bei Amazon ist der Steckdosenadapter mit Überspannungsschutz von Brennenstuhl jetzt 31 Prozent reduziert und kostet so nur noch 7,42 Euro. Das ist ein top Preis, der aktuell lediglich um wenige Cents unterboten wird (Preisvergleich). Hast du allerdings Waren von über 39 Euro im Warenkorb, sparst du dir bei Amazon die Versandkosten und kommst so dann unschlagbar günstig an das Gadget. Bei über 4.000 Bewertungen konnte der Adapter übrigens starke 4,8 / 5 Sternen abstauben und wird als Amazons Tipp ausgezeichnet.

Es kann sich definitiv auch lohnen, gleich mehrere Steckdosen damit abzusichern. Alternativ kannst du auch zu einer Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz greifen und hast so mehr als einen Stecker abgesichert. Diese 3-Fach-Leiste von Brennenstuhl etwa ist ebenfalls als Amazons Tipp ausgezeichnet und bestens bewertet. Die Eco-Line Steckdosenleiste kostet derzeit 11,95 Euro bei Amazon.