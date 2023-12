Die beste Bluetooth-Box so günstig wie nie: MediaMarkt haut JBL Boombox raus

JBL liefert dir mit der Boombox 3 ein absolutes Top-Gerät unter den tragbaren Bluetooth-Lautsprechern. Von einem satten Klang sowie einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden bis hin zum wasserdichten Design und vielen weiteren Vorteilen – die Boombox 3 punktet in so ziemlich jeder Hinsicht. Kein Wunder also, dass die Bluetooth-Box bei der Stiftung Warentest mit einer ausgezeichneten Bewertung von 1,7 den ersten Platz ergattern konnte. Und das Beste: MediaMarkt haut den Speaker jetzt so günstig wie noch nie zuvor raus! Statt des UVPs von 579,99 Euro zahlst du aktuell nur noch 299 Euro für die Bluetooth-Box.

Tiefstpreis-Hammer bei MediaMarkt: Darum solltest du jetzt zuschlagen

Bevor wir uns den Vorzügen der Boombox 3 widmen, werfen wir zunächst noch einen genaueren Blick auf das Schnäppchen-Preisschild. Noch bis zum 31. Dezember (23:59 Uhr) haut MediaMarkt den JBL-Speaker satte 48 Prozent günstiger raus. Dadurch stehen schlussendlich nur noch 299 Euro auf der Rechnung, Versandkosten fallen zudem keine an. Wie unfassbar gut dieser Deal ist, zeigt jedoch erst der Preisvergleich und -verlauf.

Kein anderer Anbieter im Netz kann das MediaMarkt-Angebot aktuell unterbieten. Gleichzeitig gab’s die Bluetooth-Box zuvor sogar noch nie günstiger, wodurch dir der Elektromarkt einen unschlagbaren Tiefstpreis-Deal liefert. Im Angebot ist dabei übrigens die Boombox 3 im sogenannten „Squad“-Design, welches an einen Camo-Look erinnert.

→ JBL Boombox 3 zum Tiefstpreis von 299 Euro

JBL Boombox 3: Die beste Bluetooth-Box auf dem Markt?

Doch was macht die Boombox 3 überhaupt so besonders? Zuallererst überzeugt der Speaker in seiner Kerndisziplin: dem Sound. Trotz der kompakten Größe wird dir hier nämlich ein rundum gutes Sounderlebnis samt satten Bass und klaren Höhen geliefert. Obendrein lassen sich mehrere PartyBoost-kompatible JBL Lautsprecher im Nu miteinander verbinden, was für einen noch volleren Klang sorgt. Generell ist die Musikwiedergabe dank der Verbindung via Bluetooth wie gewohnt ein Kinderspiel. Alternativ verfügt das Gerät aber unter anderem auch noch über einen AUX-Anschluss.

JBL Boombox 3 im Squad Design

Im Test der Stiftung Warentest sticht neben dem guten Sound – welcher die Note 1,5 bekommen hat – auch noch der Akku hervor (Note 1,3). Dieser soll bis zu 24 Stunden durchhalten, wodurch dich die Bluetooth-Box wirklich den ganzen Tag begleiten kann. Hinzu kommen noch viele weitere Vorteile, wie etwa der Schutz gegen Untertauchen nach IP67. Dadurch eignet sich die Boombox 3 ebenso ideal für Poolpartys oder eine Feier am Strand. Mit einem Gewicht von 6,7 kg ist der Speaker zwar nicht unbedingt ein Leichtgewicht, dank des praktischen Tragegriffs kannst du den Lautsprecher aber auf Wunsch trotzdem problemlos transportieren.