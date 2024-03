Der Tefal OptiGrill ist nicht ohne Grund äußerst beliebt. Selbst als Kochanfänger zauberst du hiermit im Nu zahlreiche verschiedene Gerichte wie Steaks, Burger oder Grillgemüse. Du musst dabei fast gar nichts selbst machen, denn die smarten Programme nehmen dir die Arbeit ab. Außerdem ist der Kontaktgrill super unkompliziert in der Reinigung, was alle Putzmuffel erfreuen sollte. Aktuell kannst du dir den OptiGrill Elite XL – das Premium-Modell von Tefal – bei MediaMarkt über die Hälfte billiger für nur noch 219 Euro sichern. Warum sich dieses Angebot lohnt, erfährst du hier.

16 Programme, digitales Touch-Display und Co. – Das zeichnet den OptiGrill Elite aus

Der OptiGrill Elite XL für 219 Euro punktet auf den ersten Blick direkt mit zwei Besonderheiten. Zum einen wäre da die namensgebende XL-Grillfläche von 800 cm². Dadurch hast du ordentlich Platz für all deine Zutaten und kannst problemlos bis zu acht Personen bekochen. Die Grillplatten sind dabei wie gewohnt herausnehmbar und spülmaschinengeeignet. Zum anderen zeichnet sich das Elite-Modell durch ein digitales Display mit Touch-Steuerung aus. Das Display sieht nicht nur schick aus, die Steuerung geht dadurch ebenfalls überaus leicht von der Hand. Besonders praktisch: Neben einer farblichen Darstellung und einem akustischen Signal zum Garprozess bekommst du bei dem OptiGrill Elite gleichzeitig auch einen sekundengenauen Countdown geboten.

Das Elite-Modell bietet dir eine intuitive und leichte Touch-Steuerung

Selbstverständlich verfügt der smarte Tefal-Grill ebenfalls über zahlreiche Grillprogramme. Neben den bekannten Funktionen zu Burger, Steak, Hähnchen und Co. gibt es beim OptiGrill Elite ebenso spezielle vegetarische Option, etwa für verschiedenes Gemüse oder Veggie-Steak. Insgesamt stehen dir so 16 dieser Grillprogramme zur Verfügung. Dabei misst das Küchengadget immer die Dicke und Anzahl der Zutaten, um stets optimale Ergebnisse zu garantieren. Und das funktioniert wirklich jedes Mal – wie wir in unserem Test bestätigen konnten. Insbesondere bei Steaks macht sich der OptiGrill bezahlt, denn hiermit schaffst du selbst als Kochanfänger das perfekt Medium gegarte Steak. Nützliche Extras wie der manuelle Modus mit vier einstellbaren Temperaturleveln, eine Option zum Auftauen sowie der Grillboost für knusprige Grillstreifen runden das exzellente Gesamtpaket ab.

MediaMarkt sorgt für einen top Preis im Netz – aber ein Shop ist sogar noch günstiger

Mit dem OptiGrill Elite XL bekommst du also wirklich den besten OptiGrill geboten. Doch wie steht es um den aktuellen Angebotspreis? MediaMarkt streicht momentan immerhin satte 54 Prozent vom UVP, wodurch du statt 479,99 nur noch 219 Euro zahlst. Unter anderem auch dank der kostenlosen Lieferung handelt es sich hierbei um ein hervorragendes Angebot (siehe Preisvergleich). Der Deal läuft dabei übrigens noch bis zum 11. März. Möchtest du noch ein paar Euro sparen, ist aber sogar Otto noch etwas günstiger. Hier zahlst du momentan nur 199 Euro (+ 2,95 Euro Versandkosten).