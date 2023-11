Black Friday: Shark Akku-Sauger & Saugroboter bis zu 385 Euro billiger

Egal, ob ein starker Akku-Sauger oder ein autonomer Saugroboter samt Wischfunktion und Absaugstation – diese Black Friday Deals von Shark helfen dir dabei, deine Wohnung auf Vordermann zu bringen. Und das Beste: Du sparst dabei gewaltig! Rund um den wohl größten Shopping-Marathon streicht der Hersteller seine Preise, wodurch du für den Saugroboter etwa nur noch 349,99 Euro zahlst. Mit einem kleinen Trick kannst du sogar nochmal 10 Prozent extra sparen. Wir schauen genauer hin.

So sicherst du dir 10 Prozent extra Rabatt

Bevor wir dir die beiden Haushaltsgeräte genauer vorstellen, zeigen wir dir erst einmal unseren kleinen Spartipp. Bei Shark kannst du zusätzlich zu den starken Black Friday Angeboten nämlich noch 10 Prozent extra Rabatt abgreifen. Dafür musst du dich einfach nur für den Newsletter des Herstellers anmelden und schon sparst du bei deinem nächsten Einkauf. In Kombination mit den Black Friday Rabatten kommst du so unschlagbar günstig an den Akku-Sauger und den Saugroboter.

Shark Geräte für den Haushalt jetzt deutlich günstiger

Jetzt geht’s aber wirklich um die beiden Highlight-Angebote. Da wäre zum einen der Shark Stratos Akku-Staubsauger in der Black Edition. Mit seiner starken Saugkraft und dem flexiblen Saugrohr kombiniert das Gerät dabei eine hohe Leistung mit ebenso hoher Flexibilität. So reinigst du etwa auch problemlos unter deinen Möbeln. Dank der DuoClean Bodendüse kannst du zusätzlich sowohl Hart- als auch Teppichböden reinigen – komplett ohne Aufsatzwechsel. Ein weiterer Vorteil ist die sogenannte Anti Hair Wrap Technologie, durch die sich Haare nicht im Akku-Sauger verheddern. Dadurch eignet sich das Shark-Gerät ebenso ideal für Haustierbesitzer.

Mit dem flexiblen Saugrohr kommst du problemlos unter Möbel

Damit dir beim Saugen nicht allzu schnell der Saft ausgeht, setzt Shark auf eine starke Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten. Sehen lassen können sich zudem die Extras: Zusätzlich bekommst du nämlich noch eine Fugendüse, eine Kombidüse sowie jetzt zum Black Friday ein gratis Sauger-Set fürs Auto. Passend dazu verwandelst du den Akku-Sauger per Knopfdruck in ein komfortables Handgerät.

Rund um den Black Friday steht für den Shark Stratos Akku-Staubsauger zunächst ein Preisschild von 299,99 Euro auf der Rechnung. Über den Newsletter-Rabatt drückst du diesen Preis aber noch mal auf lediglich 269,99 Euro.

→ Shark Stratos Akku-Staubsauger für 269,99 Euro (mit 10 Prozent Newsletter-Rabatt)

Bis zu 385 Euro billiger: Selbstreinigender Shark Saugroboter mit Wischfunktion

Selbst saugen ist dir zu viel Arbeit? Dann schnapp dir lieber den Shark AI ULTRA 2-in-1 Self-Empty Saugroboter RV2600WSEU mit bis zu 385 Euro Rabatt! Das Gerät verfügt sowohl über eine Saug-, als auch eine Wischfunktion für besonders blanke Böden und Teppiche. Dadurch werden dir gleich zwei lästige Arbeiten abgenommen. Einmal voll, macht sich der Roboter dann auf den Weg zur Absaugstation, wo sich das Gerät anschließend komplett eigenständig entleert. Hier lädt der Haushaltshelfer zudem seinen Akku auf, welcher mit einer Laufzeit von bis zu 110 Minuten punkten kann.

In Kombination mit der guten Navigation sowie coolen Extras wie der Sprachsteuerung und nützlichen App-Funktionen bekommst du mit dem 2-in-1 Saugroboter von Shark also ein tolles Gesamtpaket geliefert. Und auch der Preis kann sich rund um den Black Friday absolut sehen lassen. Inklusive der 10 Prozent Rabatt durch den Newsletter zahlst du nur noch 314,99 Euro für das Top-Gerät. Du sparst also satte 385 Euro im Vergleich zum UVP!

Weitere Geräte wie ein Akku-Staubsauger für 199 Euro oder ein HEPA Luftreiniger für 129,99 Euro sind definitiv ebenfalls einen Blick wert. Auch hier kannst du den Preis natürlich noch über den Newsletter-Rabatt drücken. Alle Shark-Angebote rund um den Black Friday laufen dabei übrigens noch bis zum 28. November.